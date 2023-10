Le service cellulaire par satellite de Starlink arrivera en 2024, uniquement pour les SMS dans un premier temps. Il faudra une nouvelle génération de microsatellites pour profiter de la voix et la data.

Le lancement du service cellulaire par satellite très attendu de Starlink, Direct-to-Cell, devrait arriver dans le courant de l’année 2024 pour les SMS, si l’on en croit une page du site de l’entreprise ouverte tout récemment. Le système offrira, à terme, “un accès répandu aux messages texte, aux appels et à la navigation web où que vous soyez sur terre, sur un lac ou sur les côtes” et la connexion à des appareils IoT via le standard LTE.

Starlink s’est associé à T-Mobile pour ce projet, lequel avait été annoncé en août durant l’événement “Coverage and Above and Beyond”. Cette collaboration permet à T-Mobile de se réserver une part du spectre 5G pour utilisation par les satellites deuxième génération de Starlink ; Starlink, de son côté, permettra aux smartphones T-Mobile d’accéder au réseau de satellites en offrant au fournisseur une “couverture quasi-complète” des États-Unis.

Pendant l’événement en août dernier, le PDG de SpaceX, Elon Musk, tweetait que “Starlink V2” arriverait cette année sur certains smartphones, ainsi que dans les véhicules Tesla. “La chose importante ici est que cela signifie qu’il n’y aura plus de zones mortes dans le monde pour votre téléphone”, déclarait Elon Musk dans un communiqué de presse à ce moment-là. “Nous sommes incroyablement excités de faire cela avec T-Mobile.” Cette estimation fut cependant corrigée durant une discussion en mars pendant la Satellite Conference and Exhibition 2023, lorsque le vice-président des ventes aux entreprises de Starlink, Jonathan Hofeller, déclarait que les tests démarreraient en 2023.

Il faudra une nouvelle génération de microsatellites pour profiter de la voix et la data

La constellation existante de 4 265 satellites n’est pas compatible avec le nouveau service cellulaire. Starlink devra donc lancer de tout nouveaux microsatellites avec le modem eNodeB pendant les prochaines années. Et alors que ces satellites se multiplieront en orbite, les fonctionnalités voix et data pourront être proposées au grand public.

En tant que service de SMS par satellite uniquement, Direct-to-Cell se retrouvera en concurrence directe avec Apple et sa fonction SOS d’Urgence via Satellite introduite dans iOS 14, ainsi que Qualcomm Snapdragon Satellite, qui offre des SMS aux smartphones Android depuis l’orbite en utilisant la constellation Iridium. La concurrence devrait être féroce sur ce marché émergent, comme l’expliquait le PDG de Lynk Global, Charles Miller, durant l’événement du mois de mars, ajoutant que le service cellulaire par satellite pourrait être la “plus grande catégorie dans les satellites”.