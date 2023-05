La fonction SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14 arrive en Nouvelle-Zélande et en Australie. Une fonctionnalité qui a déjà permis de sauver des vies.

La fonction SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 avait été lancée l’année dernière aux États-Unis et au Canada. Elle était peu après arrivée en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Désormais, elle est aussi disponible en Nouvelle-Zélande et en Australie, deux pays avec de grandes zones très peu desservies par les services cellulaires. Comme dans les autres pays, l’option est disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone 14, quels qu’ils soient, tournant sous iOS 16.4 ou plus récent, et le service est gratuit pendant ans après l’activation de l’appareil.

“Les Australiens savent très bien l’importance d’être connectés dans les zones rurales, éloignées de la civilisation, notamment dans les cas d’urgence”, expliquait la ministre des communications australienne, Michelle Rowland, dans un communiqué. “La possibilité de contacter Triple Zero avec SOS d’urgence par satellite lorsqu’il n’y a pas de couverture mobile est une sécurité importante pour garder le lien entre les Australiens et les secours.”

SOS d’urgence par satellite est activé via un appui long sur le bouton d’alimentation et le bouton de volume ou en appuyant rapidement cinq fois que le bouton d’alimentation. L’interface guide alors l’utilisateur vers la direction dans laquelle pointer l’iPhone pour obtenir le meilleur signal. Une fois connecté, vous pouvez ouvrir une interface de message avec les services de secours et le téléphone communique aussi votre localisation. Si tout se passe bien, vous recevrez un message indiquant que les secours ont été avertis et que vous devez rester où vous êtes.

Une fonctionnalité qui a déjà permis de sauver des vies

Vous pouvez aussi partager votre localisation avec vos proches dans des situations hors urgence via l’application Localiser. Les utilisateurs n’ont qu’à ouvrir l’onglet Moi, balayer jusqu’à “Localisation via Satellite” et tapoter sur “Envoyer ma position”. Cela fonctionne aussi avec les fonctionnalités Détection des accidents et Détection des chutes sur l’iPhone et l’Apple Watch. Il y a même un mode démonstration qui vous permet de vous entraîner à utiliser SOS d’urgence par satellite pour pouvoir agir rapidement dans l’éventualité d’une vraie urgence.

“Depuis le lancement l’année dernière, SOS d’urgence par satellite a déjà permis de sauver des vies dans les 12 pays dans lesquels la fonction est disponible”, précise Apple. Et d’ajouter que les utilisateurs doivent être patients s’ils utilisent cette fonction, dans la mesure où “cela peut prendre quelques minutes, même pour de courts messages,” à cause de la faible bande-passante et des vitesses élevées des satellites.