Comment le temps d’écran peut vous sauver si votre iPhone est volé

Saviez-vous que la fonction Temps d'écran peut vous sauver la mise votre iPhone devait être volé ? Une configuration toute simple vous évitera bien des soucis.

Apple se vante de protéger la vie privée de ses utilisateurs, mais tout n’est pas parfait. Comme tout objet électronique, les appareils de la marque à la pomme ont leurs points faibles. La preuve par l’exemple : de récents rapports signalent que les voleurs ne volent pas simplement les iPhone, mais utilisent les appareils pour empêcher l’accès aux propriétaires légitimes à leurs Apple ID. Une fonctionnalité native d’iOS, Temps d’écran, peut aider à vous protéger.

Les voleurs d’iPhone utilisent les clefs de sécurité contre les utilisateurs

Récemment, une histoire circulait sur internet, décrivant comme il était facile pour un voleur de vous expulser de votre propre Apple ID lorsque votre iPhone est volé. Cela implique d’utiliser la fonction d’Apple dite de clef de sécurité. Il s’agit d’un mot de passe unique à 28 caractères qui peut être utilisé pour vérifier votre identité si vous perdez l’accès à votre Apple ID. En théorie, c’est une très bonne option ; si vous oubliez votre mot de passe, votre clef vous aide à revenir sur votre compte.

Le problème, c’est que personne d’autre que vous ne connait cette clef ; elle apparaît sur votre écran lorsque vous la configurez, mais après, elle disparaît définitivement. Le système vous demande de l’écrire et de la conserver précieusement et, si vous la perdez, vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte sans votre mot de passe Apple ID, ce qui est inutile si un voleur l’a déjà changé.

Cela signifie que si un hacker change votre mot de passe Apple ID et votre clef de sécurité, vous ne pouvez plus rien faire. Malheureusement, cette dernière opération est trop simple, dans la mesure où il suffit pour ce faire de saisir le code de l’iPhone. Les voleurs peuvent regarder par-dessus votre épaule pour avoir votre code avant de voler votre iPhone. Ils peuvent ensuite déverrouiller votre appareil, aller sur la page dédiée à la clef de sécurité et utiliser le code pour définir une nouvelle clef de sécurité.

Face à la multiplication de ces mésaventures, un conseil très intéressant est apparu. Il s’avère que la fonction Temps d’écran peut être votre meilleure amie si votre iPhone devait être volé. Outre le fait de suivre le temps passé sur telle ou telle app et de définir des limites d’utilisation, Temps d’écran peut aussi permettre de désactiver l’accès à certains réglages. Lorsque configuré correctement, vous pouvez l’utiliser pour bloquer l’accès aux Réglages de compte. Ceci fera toute la différence dans l’éventualité où votre iPhone serait volé.

Allez dans Réglages > Temps d’écran > Utiliser un code Temps d’écran, si vous ne l’avez pas déjà fait. Assurez-vous que celui-ci est différent du code de votre iPhone, puisque l’on part ici du principe que le voleur connaît déjà ce code. Allez dans Restrictions de contenu et confidentialité et choisissez “Changements de compte”. Saisissez votre code Temps d’écran puis “Ne pas autoriser”.

Lorsque vous revenez sur le menu principal des Réglages, vous trouverez votre nom grisé en haut. Non seulement l’accès à votre clef de sécurité est bloqué, mais vous avez aussi bloqué l’accès à tout ce qui a trait à votre Apple ID.

N’utilisez pas un simple code

Ce risque peut être évité si un voleur ne parvient pas à récupérer votre code. Face ID et Touch ID peuvent aider, tout comme le fait de saisir votre code à l’abris des regards indiscrets. Cependant, la meilleure protection reste d’utiliser un code alphanumérique.

Le saisir n’est pas pratique, mais il est bien plus difficile pour un voleur de le lire par-dessus votre épaule. Par ailleurs, un code alphanumérique est plus difficile, voire impossible à deviner, particulièrement sur un iPhone.