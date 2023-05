Finalement pas de boutons à l’état solide dans l’Apple iPhone 15 Pro ?

L'Apple iPhone 15 Pro n'aurait finalement pas droit à ses boutons à l'état solide. En cause, un certain nombre de soucis techniques non résolus à temps.

Si vous suivez l’actualité Apple, et plus particulièrement celle autour de l’iPhone, vous avez certainement eu vent de cette rumeur concernant l’iPhone 15 Pro qui pourrait être équipé de boutons tactiles capacitifs à l’état solide. Il semblerait finalement que la firme de Cupertino ne soit pas encore prête à remplacer les boutons physiques traditionnels de son smartphone avant au moins un an.

L’Apple iPhone 15 Pro n’aurait finalement pas droit à ses boutons à l’état solide

Dans une lettre transmise aux actionnaires découverte par MacRumors, le fournisseur de la marque à la pomme Cirrus Logic déclare que “un nouveau produit que nous avons mentionné dans de précédentes lettres comme devant entrer en production cet automne n’est désormais plus attendu sur le marché comme prévu.”

Cirrus est connu pour fabriquer un certain nombre de composants qui se retrouvent dans le Taptic Engine de l’iPhone. Apple est le plus gros client de cette entreprise, représentant pas moins de 79 % des revenus de la société en 2022. En novembre dernier, Cirrus déclarait aux investisseurs et aux analystes qu’elle travaillait sur un nouveau composant à signaux mixtes haute performance (HPMS), la même catégorie que le Taptic Engine, et que celui-ci arriverait dans les smartphones dans le courant de l’année 2023. Cette semaine, Cirrus expliquait avoir une “visibilité limitée” quant à l’avenir de ce produit.

En cause, un certain nombre de soucis techniques non résolus à temps

Plusieurs rapports, notamment de l’analyste toujours très bien informé Ming-Chi Kuo, suggéraient à l’automne dernier que l’iPhone 15 Pro pourrait disposer de plusieurs boutons à l’état solide, ceci pour remplacer les boutons physiques de volume et d’alimentation. Le mois dernier, cependant, Ming-Chi Kuo revenait sur cette “prédiction”, précisant qu’Apple avait dû changer ses plans à cause de “soucis techniques non résolus avant la production en masse.”

Ce revirement vous rappellera à tout le moins de toujours prendre les leaks et autres rumeurs avec le plus grand scepticisme, même si l’information circule depuis plusieurs mois, voire années, avant l’annonce officielle d’un produit.