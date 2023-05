Apple Arcade ajoute 20 nouveaux jeux, dont un opus TMNT exclusif. Les joueurs vont être servis, il y en a pour tous les goûts.

Apple vient de renforcer le catalogue de son service Apple Arcade avec 20 nouveaux titres, du neuf comme du grand classique. Parmi les nouvelles entrées, un jeu de coopération exclusif Teenage Mutant Ninja Turtles. Dans TMNT Splintered Fate, vos coéquipiers et vous devez vous frayer un chemin parmi des ennemis toujours plus nombreux, alors que vous recherchez Splinter, porté disparu.

Il s’agit d’un brawler roguelike, donc vos parties seront différentes à chaque fois. Vous pourrez aussi combiner les attaques des torties avec des bonus aléatoires et obtenir de l’aide de certains de vos amis comme April O’Neil et Casey Jones. À noter, TMNT: Shredder’s Revenge, le beat-’em-‘up retro qui est arrivé l’année dernière, est aussi disponible sur mobile, mais il vous faudra un abonnement à Netflix pour pouvoir y jouer, sur Android ou iOS.

🐢 @TMNT Splintered Fate by @SuperEvilMegaco is a new kind of Teenage Mutant Ninja Turtles game. This co-op brawler has rogue-like gameplay that's different, every time you play. 🕹: https://t.co/tXGUhCbBlR pic.twitter.com/b7PoJNH5I5 — Apple Arcade (@AppleArcade) May 4, 2023

Autre nouveauté, What The Car? est la dernière création du studio Triband à qui l’on doit What the Golf? et What The Bat?. Cette fois, vous contrôlez une voiture et prenez part à des courses. Si vous avez déjà joué à des jeux du studio Triband, vous savez vous attendre à une dose d’absurde (et probablement de drôle). Par exemple, la voiture a des pattes.

🤪 This secret has been driving us mad 🤪 We made an absurd racing game,

and SURPRISE! ✨ It's out NOW on @applearcade You play as a car with legs, and it's called 🎉🐻WHAT THE CAR?🚗🥳https://t.co/98CLL3m6DG pic.twitter.com/YD1pFFL5rL — WHAT THE GAMES? (@tribandtweets) May 4, 2023

Les joueurs vont être servis, il y en a pour tous les goûts

Apple a ajouté plusieurs titres Disney à son catalogue Arcade, y compris le jeu Disney SpellStruck, similaire à Words With Friends, le petit jeu calme pour créer des autocollants 3D Disney Coloring World+ et le jeu de puzzle match-three Disney Getaway Blast+. Par ailleurs, les abonnés Apple Arcade ont désormais accès à une version 4K de Temple Run, un Snake.io sans publicité et Farming Simulator 20.

D’autres jeux indépendants sont disponibles aux abonnés Apple Arcade sans aucun surcoût à partir d’aujourd’hui. Parmi ceux-ci, le brillant Limbo et le difficile Getting Over It. De plus, vous pouvez vous essayer à Octodad: Dadliest Catch de Young Horses, dont le charmant Bugsnax arrive quant à lui sur iOS cet été.

Il y a désormais plus de 200 jeux sur Apple Arcade. Mais cet ajout est significatif. Dans le même temps, Netflix a récemment déclaré qu’il avait prévu d’intégrer plus de 40 titres à son catalogue dans le courant de cette année, dont Oxenfree II: Lost Signals.