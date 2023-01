TMNT: Shredder’s Revenge arrive sur iOS et Android en exclusivité Netflix

TMNT: Shredder’s Revenge arrive sur iOS et Android en tant qu'exclusivité pour les abonnés Netflix.

Si vous cherchez un petit jeu mobile sympathique et nerveux à jouer dès maintenant et que vous avez un abonnement à Netflix, vous pourriez être intéressé(e) par Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. Le titre vient en effet tout juste de débarquer sur iOS et Android en tant qu’exclusivité réservée aux abonnés de la célèbre plateforme de streaming.

Shredder’s Revenge apporte le style si classique du beat-’em-up en scrolling horizontal que l’on apprécie dans la franchise TMNT, ce qui rappellera à nombre de fans le cultissime Turtles in Time de 1991. Non seulement le style pixel art est somptueux, mais vous pouvez aussi dégommer des ennemis à tour de bras sur l’écran comme au bon vieux temps. Une fois téléchargé et installé, il ne vous faudra que quelques secondes pour trouver des joueurs et aller rendre la justice dans les rues dans la peau de l’une des tortues ou d’April O’Neil, Maître Splinter ou Casey Jones, qui sont, eux aussi, des personnages jouables.

Le jeu tourne sans problème sur mon iPhone 12 sur les niveaux que j’ai déjà eu l’occasion de faire. Les contrôles tactiles sont suffisamment réussis, mais, comme souvent, il est difficile d’imaginer jouer de longues sessions avec cette méthode. On préfèrera utiliser une manette externe si avez l’intention de ne plus décrocher. Quoi qu’il en soit, Shredder’s Revenge fut l’un de mes jeux préférés de 2022. J’aime beaucoup l’idée de pouvoir y jouer n’importe où sur mon smartphone. Plus besoin désormais de transporter un Steam Deck ou une Nintendo Switch.

Netflix a récemment ajouté à son impressionnant et grandissant catalogue de jeux vidéo mobiles Kentucky Route Zero et Twelve Minutes. Dans les prochains mois, le géant du streaming ajoutera encore Vikings : Valhalla et Valiant Hearts : Coming Home. De quoi réjouir les amateurs de jeu mobile !