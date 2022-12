Les meilleurs jeux vidéo de co-op pour PC, Nintendo Switch, PS5 et autre

Si vous cherchez un bon jeu de coopération sur PC, Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox, voici une liste de 25 titres à ne pas rater.

Le jeu multijoueur en ligne est devenu une composante importante de nombreux jeux d’aujourd’hui, et trouver des jeux qui se jouent à deux ensemble sur le canapé est devenu plus difficile. Si vous cherchez du fun en coopération, voici qui peut vous aider. Ci-dessous, une liste de 25 des meilleurs jeux de co-op auxquels nous ayons pu jouer sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC. Il y en a pour tous les goûts.

Super Mario 3D World

Dans la droite lignée des Super Mario Odyssey ou Super Mario Galaxy, un jeu d’exploration haut en couleur. La coopération peut être délicate. Avec vos compagnons, jusqu’à trois maximum chacun a son propre score, pour une compétition dans le jeu, si vous voulez jouer ainsi.

Disponible sur : Switch

Durée : 17 heures

Donkey Kong Country : Tropical Freeze

Comme la plupart des jeux Donkey Kong Country, Donkey Kong Country : Tropical Freeze est un jeu de plateforme 2D très esthétique. Tropical Freeze peut être difficile, mais le mode funky simplifie grandement l’expérience.

Disponible sur : Switch

Durée : 15 heures

Rayman Legends

Qui ne connait pas Rayman ? Un plateformer 2D plus cartoon, abstrait et foufou que les deux premiers. Un jeu rapide et léger avec des niveaux très variés. Très sympathique à jouer à plusieurs !

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 16 heures

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 est un autre jeu d’aventure dans l’univers Mario. Il s’agit cette fois de chasser des fantômes et sauver les amis de Luigi dans un hôtel hanté. Il faut d’abord jouer un peu en solo avant de débloquer le mode coopération, mais vous pourrez alors partir à la chasse en duo. L’animation à la Pixar et la conception des niveaux sont très réussies.

Disponible sur : Switch

Durée : 16 heures

Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics

Clubhouse Games est une compilation de 51 jeux de table cultes, du Yahtzee au Puissance Quatre. Tous les jeux ne proposent pas de coopération, mais la plupart le font. Certains jeux demandent de la patience, d’autres de la technique, de la réflexion ou encore de la chance.

Disponible sur : Switch

Durée : 18 heures

BoxBoy! + BoxGirl!

BoxBoy! + BoxGirl! est un puzzler minimaliste par le studio à qui l’on doit Kirby, HAL Laboratory. Le plaisir simple d’un jeu Nintendo, finalement. En coop, vous jouez Qbby et Qucy, deux boîtes qui marchent et qui peuvent porter d’autres boîtes sur leur tête. Vous devez aller d’un point A à un point B en évitant les obstacles.

Disponible sur : Switch

Durée : 11 heures

It Takes Two

It Takes Two fut acclamé par la critique, à juste titre, parce que ce jeu a été pensé et conçu pour la coopération. Chaque niveau, chaque scène s’affronte à deux. Des expériences toujours différentes, une histoire très réussie dans un design coloré. Immanquable !

Disponible sur : Switch, PS4, PX5, Xbox, PC

Durée : 14 heures

Portal 2

Portal 2 est sorti il y a plus de 11 ans, mais il a récemment eu droit à une sortie sur Switch. Quoi qu’il en soit, en coop, vous devrez communiquer pour venir à bout des nombreuses énigmes proposées par le jeu.

Disponible sur : Switch, Xbox, PC

Durée : 11 heures

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 vous (re)plongera dans les jeux vidéo cultes du début des années 1990, ces beat’em up nerveux de la Mega Drive. Il vous faut vous placer correctement dans l’environnement 2D pour venir à bout des ennemis avec moult coups de poings et de pieds.

Pour un jeu similaire un peu plus accessible, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est tout désigné.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 4 heures

Lego Star Wars : The Skywalker Saga

Lego Star Wars : The Skywalker Saga est un jeu Lego dans l’univers Star Wars. Simple à jouer, avec de nombreuses références à la licence, toujours très drôle.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, Xbox, PC

Durée : 40 heures

Stardew Valley

Stardew Valley a vu sa popularité exploser en 2016 et la raison est simple : c’est plus qu’un simple jeu de simulation de ferme, c’est un véritable monde alternatif dans lequel vous pouvez tout faire. À deux, vous pouvez vous partager les tâches, chacun faisant ce qu’il préfère. Tout est possible !

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 87 heures

Halo : The Master Chief Collection

Halo : The Master Chief Collection regroupe les versions remasterisées des six jeux principaux Halo. Le plus récent Halo Infinite a malheureusement fait l’impasse sur la coop, mais toutes les autres campagnes valent vraiment le coup, pour qui aime les FPS futuristes, évidemment.

Disponible sur : Xbox, PC (pas de coop en local)

Durée : 47 heures

Divinity : Original Sin 2

Divinity : Original Sin 2 est un CRPG isométrique qui plaira aux fans d’Ultima et Baldur’s Gate. Plein de dialogues, de personnalisations de personnages et de combats complexes. Un jeu long, certes, mais qui a énormément à offrir. Vous pouvez jouer à deux, mais chacun avec votre personnage bien particulier, et vous n’êtes pas obligé(e) de suivre l’autre.

Disponible sur : PS4, Xbox, PC, Switch (pas de coop en local)

Durée : 100 heures

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game est un jeu simple de puzzle qui vous fait incarner une chèvre. Vous devez tout faire pour énerver les habitants d’un petit village anglais. Complètement barré !

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 4 heures

Chicory : A Colorful Tale

Chicory : A Colorful Tale est un jeu d’aventure dans un monde d’animaux qui parlent. Vous jouez un chien et partez pour une aventure à la Zelda. Vous pouvez cependant peindre sur l’environnement, quand vous voulez, où vous voulez. En coop, le joueur 1 contrôle la progression, le joueur 2 dispose d’un autre pinceau, comme deux enfants qui auraient chacun un crayon sur une même feuille.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, PC

Durée : 14 heures

Spiritfarer

Spiritfarer est un jeu qui ressemble à Animal Crossing, mais avec des éléments de plateformer. Vous incarnez Stella, une jeune femme qui doit accompagner les esprits tout juste décédés vers l’au-delà. Le joueur 2 incarne le chat de Stella, Daffodil.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 33 heures

Overcooked! All You Can Eat

La série Overcooked propose une mécanique simple, mais rapidement dingue. En cuisine, vous devez réaliser les commandes de vos clients. Préparer les ingrédients, les envoyer à temps. Rapidement, vous reprochez à votre partenaire de ne pas savoir préparer un simple sandwich.

L’édition All You Can Eat inclut le jeu original, la suite et tous les DLC.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, Xbox, PC

Durée : 41 heures

Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime est un space shooter coloré. Avec jusqu’à trois partenaires, vous naviguez sur un vaisseau à travers moult obstacles et ennemis. Huit panneaux à contrôler – moteur, boucliers, armes – mais chaque joueur ne peut contrôler qu’un élément à la fois. Seule solution : communiquer !

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 7 heures

Cuphead

Cuphead est un jeu au style cartoon très nerveux, et très difficile ! C’est même extrêmement difficile. Et à deux, ce n’est pas plus simple, loin de là.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 15 heures

Spelunky + Spelunky 2

Spelunky a contribué à moderniser les plateformers 2D avec des éléments de roguelike. Spelunky 2 reprend la formule originale. Comme Cuphead, ces jeux ne sont pas simples. Traverser les grottes et éviter les pièges est comme descendre dans un enfer cartoonesque. Avoir un ou plusieurs compagnons d’infortune pourra vous aider, si vous ne vous explosez pas mutuellement par accident.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 104 heures

Ikaruga

Ikaruga est un jeu qui a 20 ans, mais c’est une vraie pépite. Chaque ennemi et projectile est noir ou blanc et vous devez changer la couleur de votre vaisseau en concordance pour survivre.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 3 heures

Wizard of Legend

Wizard of Legend est un dungeon crawler 2D basé sur la vitesse. Il vous faudra réfléchir au meilleur moyen d’enchaîner vos attaques avec votre partenaire pour progresser.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 16 heures

Assault Android Cactus

Assault Android Cactus est un shooter très intense. Avec jusqu’à trois amis, vous incarnez de petits androïdes qui tentent de survivre face à des hordes de robots sur un vaisseau spatial. Chaque androïde a sa propre batterie. Si elle arrive à plat, la partie est terminée. Ce n’est pas facile, mais pas injuste non plus.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 6 heures

Wilmot’s Warehouse

Wilmot’s Warehouse est un jeu de gestion très intelligent. Au début de chaque niveau, vous avez un certain nombre de boîtes colorées que vous devez rassembler et ranger rapidement. Lorsque le temps imparti est écoulé, les clients commencent à vous demander certains produits dans l’entrepôt. Il faut alors retrouver les bonnes boîtes.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 8 heures

Escape Academy

Escape Academy est un jeu d’escape room. Avec un partenaire, vous devez trouver des indices, déchiffrer des codes, résoudre des puzzles, pour sortir d’une pièce verrouillée dans le temps imparti.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox, PC

Durée : 5 heures