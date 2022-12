Final Fantasy Pixel Remaster arrive sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au printemps prochain

Les jeux Final Fantasy Pixel Remaster arrivent sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Rendez-vous au printemps prochain.

Le marché du jeu vidéo ne connaît pas la crise. Les sorties se suivent et clairement, ne se ressemblent pas. Entre les éditions collector, les remaster, remake et autres, les fans ont de quoi faire. Très bientôt, la série Pixel Perfect de la saga culte Final Fantasy arrivera sur le consoles Nintendo Switch et Sony PlayStation 4.

Les jeux Final Fantasy Pixel Remaster arrivent sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Les remasters “pixel perfect” de Square Enix des six premiers jeux Final Fantasy arriveront en effet sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au printemps prochain. C’est l’éditeur qui a annoncé la bonne nouvelle. D’abord annoncé durant l’E3 2021, le jeu fut lancé sur PC et mobile quelques mois plus tard, la même année. La série Final Fantasy Pixel Remaster propose des sprites et des arrière-plans 2D retravaillés, une musique réarrangée, une interface utilisateur modernisée et un certain nombre d’extras, y compris un bestiaire pour tous les ennemis rencontrés dans chaque jeu.

Rendez-vous au printemps prochain

En plus de commercialiser chaque jeu individuellement sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store, Square Enix vendra un pack comprenant les six opus de la série Pixel Remaster – Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI – pour 75 $.

Pour les fans de la première heure, l’éditeur proposera aussi un pack Final Fantasy 35th Anniversary Edition. Pour 260 $, vous aurez droit à une copie physique de chacun des six jeux sur un disque ou une cartouche unique ainsi que de nombreux bonus, dont deux disques vinyle avec la bande-son, un artbook de 128 pages et un jeu de figurines. Square Enix précise que cette Anniversary Edition devrait être disponible à partir du 31 mai 2023, mais pour les commandes à l’international, il faudra peut-être patienter jusqu’à cinq semaines supplémentaires.