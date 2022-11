Le golf arrive dans Nintendo Switch Sports le 28 novembre. Il y aura même un mode survie.

Les jeux vidéo, aujourd’hui, sont très souvent suivis de mises à jour. Certaines viennent corriger les bugs, ce qui n’est pas un moindre mal quand on sait à quel point les lancements peuvent être “bâclés”, d’autres ajoutent du contenu. Ce contenu peut parfois donner aux joueurs l’envie de relancer complètement un jeu. Pour les fans de Nintendo Switch Sports, c’est un nouveau sport qui s’apprête à débarquer.

Nintendo Switch Sports est un jeu très sympathique qui remet au goût du jour le jeu Wii Sports. Il lui manquait pourtant certains modes jeux du jeu culte de 2006. L’un d’entre eux arrivera très bientôt, le 28 novembre prochain pour être exact, date de déploiement de la mise à jour qui ajoutera le golf.

Les joueurs pourront ainsi découvrir 21 trous de la série Wii Sports. Outre les modes classiques auxquels vous pouvez jouer en famille ou entre amis, vous pourrez aussi vous essayer à un mode survie. Nintendo n’a pas donné trop de détails sur ce mode de jeu, si ce n’est qu’il vous faudra “swinguer pour éviter l’élimination”. Un système de jeu qui devrait être assez similaire au mode survie à 16 joueurs du bowling.

Peu importe le mode que vous allez tester, assurez-vous d’abord de bien fixer la dragonne de votre Joy-Con à votre poignet avant de commencer à swinguer dans votre salon. Vous ne voudriez que la manette s’envole de vos mains et vienne s’écraser contre votre TV ou votre écran.

Nintendo avait annoncé précédemment que le golf serait disponible dans Nintendo Switch Sports cet automne. Big N va donc tenir son planning. L’entreprise n’a cependant pas confirmé si la boxe ou le baseball arriveront eux aussi. Espérons que ce sera le cas, pour le plus grand bonheur des fans. À suivre !

Get ready to grab that iron & step up to the tee!

The #NintendoSwitchSports Golf update will arrive on 11/28, and will include a total of 21 holes from the Wii Sports series. Swing to avoid elimination in Survival Golf, or enjoy some casual competition with friends and family! pic.twitter.com/yzhn7NQBUv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2022