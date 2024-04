“James Bond Trevor” : le DLC annulé de GTA 5

Le studio américain Rockstar Games avait prévu un DLC narratif pour GTA 5 dans lequel Trevor Philips aurait été un agent secret.

Tl;dr Steven Ogg dévoile l’existence de “James Bond Trevor“.

Trevor Philips devait travailler en tant qu’agent secret dans GTA 5.

Le DLC aurait misé sur l’espionnage.

Le succès de GTA Online a entraîné l’annulation du DLC.

Un DLC annulé pour GTA 5 refait surface

Le comédien Steven Ogg, interprète de Trevor Philips dans Grand Theft Auto 5, a récemment partagé des informations sur un DLC qui a été annulé. Il aurait vu son personnage endosser le rôle inattendu d’un agent secret.

Le rôle surprenant de Trevor

Ce DLC, connu sous le nom d’Agent Trevor (mais surnommé “James Bond Trevor“), aurait proposé une intrigue décalée et amusante, avec un Trevor Philips travaillant en sous-marin pour le FIB. Le final de ce contenu additionnel aurait même vu Trevor s’aventurer dans l’espace, s’inspirant du film Moonraker.

Un changement de cap pour Rockstar Games

Malheureusement, malgré le début de la motion capture pour “James Bond Trevor“, ce DLC n’a jamais vu le jour. La raison ? Le succès phénoménal de GTA Online, lancé un mois après GTA 5 et ayant généré plus de 500 millions de dollars en microtransactions en 2016 seulement. De plus, le développement actif de Red Dead Redemption 2 a également poussé Rockstar Games à réévaluer ses priorités, mettant fin à tout projet de DLC pour étoffer l’histoire de GTA 5.

Les autres DLC annulés de GTA 5

L’Agent Trevor n’était qu’un des trois DLC prévus pour Grand Theft Auto 5. Les deux autres auraient exploré des genres majeurs avec une apocalypse de zombies à la Undead Nightmare (extension de Red Dead Redemption) et une invasion extraterrestre à grande échelle. Malgré ces idées prometteuses, ces DLC ont été annulés, probablement en raison de la charge de travail qu’ils auraient nécessitée.