Un fan de Castlevania découvre un nouveau code Konami dans un jeu de 1999

Utilisez-le pour déverrouiller tous les personnages dès le début.

Tl;dr Le jeu Castlevania: Legacy of Darkness contient un nouveau code Konami.

Ce code permet de débloquer tous les personnages et leurs costumes alternatifs.

Il a été découvert par Moises et LiquidCat sur le serveur Discord Castlevania 64.

JupiterClimb suggère qu’il pourrait s’agir d’un raccourci de développeur accidentellement laissé dans le jeu.

Un code Konami inédit retrouvé dans le jeu Castlevania: Legacy of Darkness

Malgré certains défauts tels que des graphismes flous et un gameplay hésitant, le jeu Castlevania: Legacy of Darkness, version améliorée du Castlevania original pour Nintendo 64, reste un classique du jeu vidéo. Alors que nous pourrions penser qu’un jeu conçu en 1999 n’offrirait plus de surprises, ce n’est pas le cas.

Découverte surprenante

L’apparition d’un nouveau code Konami a été révélée par Moises et LiquidCat sur le serveur Discord dédié à Castlevania 64. Ce dernier a ensuite été partagé par le YouTuber JupiterClimb. Ce code, accessible en doublant simplement les entrées du code Konami original (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A, à deux reprises) offre une opportunité inédite aux fans de la franchise.

Fonctionnalités débloquées

Grâce à ce code, les joueurs peuvent instantanément débloquer tous les personnages jouables du jeu – Cornell, Reinhardt, Carrie et Henry-, ainsi que leurs costumes alternatifs et même le mode de jeu difficile. Sans l’usage de ce code, il était nécessaire de finir le jeu deux fois pour avoir accès à ces options.

Plus qu’un simple code

En plus de ce code principal, Moises et LiquidCat ont également découvert des codes permettant de remplir tous les inventaires, quel que soit le personnage contrôlé dans les versions PAL et JPN du jeu, les joueurs peuvent également augmenter au maximum leurs joyaux et la puissance de leurs armes.

“JupiterClimb suppose que ce code était probablement un raccourci des développeurs, laissé accidentellement dans le jeu, une mésaventure déjà survenue avec d’autres titres de Konami“. Quoiqu’il en soit, c’est une surprise amusante qui donne un nouveau souffle à ce jeu de vampires vieux de 25 ans.