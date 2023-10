Castlevania : Nocturne, la nouvelle série animée est renouvelée

Netflix commande une deuxième saison pour Castlevania : Nocturne.

Produit par Project 51 Productions et Powerhouse Animation, Castlevania : Nocturne va revenir d’ici les prochains mois sur la plateforme de streaming Netflix avec une deuxième saison. Cette nouvelle série animée fait suite à l’ancienne série Castlevania de Netflix et se déroule 300 ans après les événements de la série originale.

On ne sait pas encore dans quelle mesure Castlevania : Nocturne se basera sur Rondo of Blood ou Symphony of the Night, même si l’adaptation de ce dernier pourrait s’avérer plus compliquée que les premières images ne le laissent supposer. Alors que Dracula est l’antagoniste principal de presque tous les jeux Castlevania, sa relation avec Alucard est importante pour l’intrigue de Symphony of the Night. Cependant, Dracula est un personnage bien différent dans le Castlevania de Netflix que dans les jeux de Konami.

Un teaser pour la deuxième saison de Castlevania : Nocturne

Clive Bradley (créateur/showrunner) et Kevin Kolde (showrunner) ont déclaré :

Merci à tous les fans de Castlevania, anciens et nouveaux, pour leurs formidables réactions et leur soutien ! Nous sommes ravis de pouvoir continuer le développement de Castlevania : Nocturne, le nouveau chapitre de l’ascension de Richter Belmont.

Le réalisateur Samuel Deats a ajouté :

La deuxième saison de Castlevania : Nocturne est officiellement en production. Ce sont les vrais storyboards, layouts et animations de cette nouvelle saison dans le teaser. Désolé de vous faire mariner, ce sera moins long cette fois-ci.