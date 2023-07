Castlevania : Nocturne sera une origin story inédite sur Richter Belmont

Les aventures gores et gothiques de la licence Castlevania vont se poursuivre en série animée sur Netflix dans un nouveau décor et avec des enjeux plus importants que jamais.

Créée par les showrunners Clive Bradley et Kevin Kolde avec l’aide de Project 51 Productions et Powerhouse Animation, la série animée Castlevania : Nocturne se déroulera pendant la Révolution française. Alors que la classe paysanne se soulève contre l’aristocratie, une menace encore plus sombre émerge, celle d’une cabale de puissants vampires décidés à s’emparer du monde et à effacer le soleil à jamais.

Un teaser pour Castlevania : Nocturne

En plus de se baser sur l’univers vidéoludique de Castlevania et de s’inspirer de la Révolution française, le scénario de Castlevania : Nocturne puise ses sources dans une époque plus ancienne, à savoir la toile de l’histoire contestée et du folklore entourant la noble hongroise et présumée tueuse en série Erzsébet Báthory (1560-1614).

Castlevania : Nocturne sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 28 septembre prochain. Le casting vocal est composé de Edward Bluemel (Richter, le jeune héros coriace qui poursuit la tradition familiale de la chasse aux vampires), Pixie Davies (Maria, une leader naturelle qui lutte contre les inégalités dans son pays, et aussi une utilisatrice de magie qui combat l’élite des vampires), Thuso Mbedu (Annette, qui a utilisé son pouvoir et son intelligence pour échapper à l’esclavage imposé par les vampires dans les Caraïbes, et qui manie maintenant la magie pour arrêter la menace apocalyptique imminente), Sydney James Harcourt (Edouard, qui a quitté sa vie de chanteur d’opéra talentueux pour aider et accompagner Annette), Nastassja Kinski (Tera, une mère et un mentor pour les jeunes chasseurs de vampires et les utilisateurs de magie, qui a sa propre part de passé), qui a quitté sa vie de chanteur d’opéra talentueux pour aider et accompagner Annette), Nastassja Kinski (Tera, une mère et un mentor pour les jeunes chasseurs de vampires et les utilisateurs de magie, qui a sa propre part de traumatisme passé à porter), Zahn McClarnon (Olrox, qui a tué la mère de Richter il y a des années et qui doit maintenant décider s’il peut supporter de faire équipe avec son ennemi juré afin d’arrêter la domination du monde vampirique) et Franka Potente (Erzsebet Báthory, alias celle qui a été prophétisée. Elle est la reine des vampires et, si tout se passe comme prévu, du monde entier).