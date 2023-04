Konami annonce la création d’un grand centre de production pour ses 50 ans

Konami Osaka Studio est officiellement le nouveau studio principal de développement de jeux de Konami.

Installé au sein de l’Osaka Umeda Twin Towers South dans l’ouest du Japon depuis fin mars dernier, Konami Osaka Studio regroupe une équipe de développement déjà existante et s’appuie sur le concept de “Creators First” (les créateurs d’abord). En plus de proposer un environnement moderne à ses employés, le centre de production de l’éditeur japonais Konami dispose d’infrastructures nécessaires à la capture de mouvements et à la création d’ambiances sonores pour le développement de produits haut de gamme.

Prévu pour être achevé en 2025, le centre de recherche et développement de nouvelle génération de Konami, à savoir le Konami Creative Front Tokyo Bay, est actuellement en cours de construction à Ariake, Koto-ku, Tokyo.

Un porte-parole de Konami a déclaré :

Nos efforts pour renforcer la gestion de la santé et de la productivité en vue de créer un lieu de travail sain et dynamique pour les employés nous ont permis d’être certifiés “Organisation exceptionnelle de gestion de la santé et de la productivité (White 500)” par le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) et Nippon Kenko Kaigi pour la septième année consécutive. En outre, à partir de mars 2023, nous avons considérablement augmenté notre salaire de base. Nous avons pris diverses mesures pour promouvoir une gestion axée sur le capital humain, améliorer l’engagement des employés et renforcer sa compétitivité. Afin d’atteindre une croissance durable dans le domaine en pleine expansion du divertissement, Konami renforcera ses capacités de développement de produits et continuera à fournir des produits et des services pour la nouvelle génération.