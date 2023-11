Les jeux GTA de Rockstar Games arrivent sur Netflix

Netflix enrichit son catalogue vidéoludique pour les smartphones avec la compilation remasterisée Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition.

Commercialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Rockstar Games Launcher/Steam) depuis novembre 2021, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, qui comprend Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, sera disponible le 14 décembre prochain pour les membres de Netflix sur l’App Store et Google Play, ainsi que dans l’application mobile Netflix.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

Pour le moment, Netflix reste avare sur les détails de la mise à jour des jeux GTA pour les mobiles. Pour mémoire, la plateforme de streaming a commencé à offrir à ses abonnés l’accès à une bibliothèque de jeux mobiles via les versions Android et iOS de son application vers fin 2021. Cependant, Netflix se développe également dans des jeux plus haut de gamme qui peuvent être diffusés en continu à partir de téléviseurs ou d’ordinateurs.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sur Netflix

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition : Bienvenue à Liberty City. Là où tout a commencé. Avec un monde ouvert gigantesque et diversifié, des personnages de tous horizons et la liberté d’explorer à volonté, Grand Theft Auto III met le monde sombre, intrigant et impitoyable du crime à portée de main

Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition : Bienvenue dans les années 1980. De la décennie des grands cheveux et des costumes pastel, voici l’histoire de l’ascension d’un homme au sommet de la hiérarchie criminelle. Grand Theft Auto revient avec l’histoire de trahison et de vengeance de Tommy Vercetti dans une ville tropicale baignée de néons, pleine d’excès et débordante de possibilités

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition : Nous sommes au début des années 90. Après avoir été accusé d’homicide par deux flics, Carl “CJ” Johnson est contraint d’entreprendre un périple qui le mènera à travers tout l’État de San Andreas, afin de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues

Netflix continue son opération séduction avec le jeu vidéo

Le Wall Street Journal avait indiqué le mois dernier que Netflix était intéressé par l’ajout des jeux GTA à son service d’abonnement. Netflix souhaitait s’inspirer de son livre de recettes hollywoodien en acquérant des licences auprès de grandes sociétés tierces afin de compléter son catalogue, en plus de ses propres productions appelées first-party dans l’industrie vidéoludique.

Des sources anonymes ont déclaré qu’au cours des prochains mois, les abonnés de Netflix pourraient jouer à des jeux mobiles basés sur ses licences à succès, notamment Squid Game et Wednesday, mais aussi à des jeux basés sur Extraction, Black Mirror et Sherlock Holmes.