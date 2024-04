Tout savoir sur Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Wētā Workshop et Private Division ont dévoilé Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game avec une période de sortie et les détails de son gameplay.

Tl;dr Wētā Workshop et Private Division annoncent Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam).

Le gameplay se concentre sur un mode de vie paisible dans la Comté.

Le jeu comprend un système de relations et un cycle jour/nuit réaliste.

Un nouveau jeu inspiré du Seigneur des Anneaux

Les fans du Seigneur des Anneaux peuvent se réjouir. Wētā Workshop, célèbre pour son travail sur les effets spéciaux de la série de films, et Private Division, éditeur prolifique de jeux indépendants pour Take-Two Interactive, ont officiellement annoncé un nouveau titre : Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

Un voyage dans la Comté

Prévu pour le deuxième semestre de l’exercice 2024 sur consoles et PC, Tales of the Shire propose une expérience de jeu unique dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Le jeu se déroule à Bywater, une ville pittoresque de la Comté. Les joueurs auront la liberté d’explorer la ville, de profiter de ses collines verdoyantes, de ses ruisseaux babillants et de sa végétation luxuriante. Contrairement à d’autres jeux du Seigneur des Anneaux, Tales of the Shire est situé en période de paix. Sans aventures grandioses, ni anneaux tout-puissants ou batailles déchaînées, le jeu offre une expérience ludique, idyllique et relaxante.

Un gameplay relaxant et interactif

Tales of the Shire propose aux joueurs d’incarner de joyeux Hobbits. Les activités se concentrent sur la collecte et l’artisanat. Les joueurs peuvent personnaliser leurs avatars et leurs maisons de Hobbit. Ils pourront recueillir des ingrédients en pêchant, en cherchant des aliments ou en jardinant, et utiliser leurs cuisines pour préparer des repas copieux qui impressionneront les voisins.

En plus des activités de collecte et d’artisanat, Tales of the Shire propose un système de relations. Les joueurs peuvent effectuer de petits travaux pour leurs voisins, les inviter à partager un repas ou leur offrir des cadeaux pour augmenter leur affinité au fil du temps.

Un système de temps réaliste

Tales of the Shire est également doté d’un système de calendrier. Le temps passe de manière réaliste, avec un cycle jour/nuit et un système de saisons qui peuvent affecter la collecte des ressources. Des festivals sont également prévus, probablement liés à des dates spécifiques, offrant des activités uniques ou des opportunités de se rapprocher des autres Hobbits.