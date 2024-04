Embracer Group organise son vaste empire du jeu vidéo en trois sociétés distinctes

Ils vont se spécialiser dans les titres AAA, de jeux de plateau et indépendants.

Tl;dr Embracer Group a perdu un investissement de 2 milliards de dollars.

L’entreprise prévoit de se diviser en trois entités distinctes.

Chaque entité se concentrera sur différents segments du jeu.

L’entreprise a licencié des milliers d’employés et vendu Gearbox.

Embracer Group se réorganise après des pertes conséquentes

Suite à des difficultés financières récentes, dont une défaillance d’investissement de 2 milliards de dollars, Embracer Group se prépare à une transformation majeure. Le groupe a révélé des plans pour se diviser en trois entités distinctes et cotées en bourse, selon Bloomberg.

Les nouvelles entités du groupe

La première entité, Middle-earth Enterprises & Friends, se concentrera sur les jeux AAA, notamment Dead Island, Kingdom Come Deliverance, et The Lord of the Rings. Des studios tels que Crystal Dynamics et Eidos-Montréal seront sous sa tutelle.

La deuxième, Asmodee, pilotera le segment des jeux de plateau du groupe, avec des titres comme CATAN et Dobble.

Enfin, la troisième entité, Coffee Stain & Friends, mettra l’accent sur les jeux indépendants, y compris Deep Rock Galactic et Goat Simulator.

Un nouvel élan pour Embracer Group

“Ce déménagement a été effectué dans le but de libérer le plein potentiel de chaque équipe et de leur fournir leur propre leadership et direction stratégique”, a déclaré Lars Wingefors, PDG du Groupe Embracer Group.

Une période difficile pour le groupe

Malgré une frénésie d’acquisitions réussies entre 2019 et 2022, le groupe a dû restructurer suite à la perte d’un accord de partenariat de 2 milliards de dollars. Cela a conduit à une réduction de personnel de 8%, soit près de 1 400 employés. La vente de Gearbox pour 460 millions de dollars, une fraction de sa valorisation initiale de 1,3 milliard de dollars, a également marqué cet épisode difficile.

En définitive, la transformation de l’Embracer Group s’annonce comme un nouvel essor stratégique après une période de pertes importantes.