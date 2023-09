Embracer Group serait prêt à revendre Gearbox Entertainment

Bientôt la fin de l'aventure pour Gearbox Entertainment chez Embracer Group.

Après la fermeture d’Onoma, anciennement Square Enix Montréal, et Deep Silver Volition, l’éditeur suédois Embracer Group envisage de se séparer du groupe opérationnel The Gearbox Entertainment Company qui est composé de Captured Dimensions, Cryptic Studios, Gearbox Publishing avec Gearbox Publishing San Francisco (Homeworld, Godfall, Risk of Rain), Gearbox Properties, Gearbox Software avec Gearbox Montréal, Gearbox Québec et Gearbox Shanghai (Brothers in Arms, Borderlands, Duke Nukem), Gearbox Studios ainsi que Lost Boys Interactive (Tiny Tina’s Wonderlands).

Exclusive: Sweden’s Embracer weighs options for Borderlands maker Gearbox Entertainment –sources https://t.co/CTDg3V5FK2 pic.twitter.com/6hv1phMqBm — Reuters (@Reuters) September 11, 2023

La société de Lars Wingefors travaille actuellement avec les banques Goldman Sachs et Aream & Co pour étudier la possibilité d’une vente après avoir reçu plusieurs marques d’intérêt de la part d’investisseurs. Pour mémoire, Gearbox Entertainment avait été racheté par Embracer Group en 2021 pour 1,3 millards de dollars, une somme qui n’est pas prête d’être rentabilisée, ni même retrouvée.

Un sombre été pour Embracer Group

Pour maintenir son équilibre financier, Embracer Group a été dans l’obligation de réduire les effectifs de Gearbox Publishing et Rainbow Studios. Plusieurs développeurs cherchent d’ores et déjà une nouvelle aventure dans l’industrie vidéoludique en officialisant leur licenciement sur les réseaux. A noter que d’autres studios sont dans le viseur et pourraient par conséquent subir une fermeture, une vente ou un dégraissage.