Embracer Group ferme les portes de Deep Silver Volition (Saints Row, Red Faction)

Après 30 ans d'existence, Deep Silver Volition met fin à ses activités.

Suite à l’échec d’un partenariat à hauteur de deux milliards de dollars avec Savvy Gaming Group, une structure rattachée au Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite dirigé par le prince héritier Mohammed bin Salman, le groupe suédois Embracer est actuellement en plein restructuration pour maintenir sa position de leader dans l’industrie vidéoludique. Après avoir évalué les objectifs stratégiques et opérationnels de l’entreprise, Lars Wingefors, Pelle Lundborg et Nik Blower ont pris la décision difficile de fermer Deep Silver Volition, les créateurs de Saints Row et Red Faction, avec effet immédiat.

Deep Silver Volition fait ses adieux au monde du jeu vidéo

Racheté par feu THQ dans les années 2000 avant d’être récupéré par Koch Media (désormais connu sous le nom de Plaion) en 2013 à cause de la faillite de l’éditeur américain, Deep Silver Volition deviendra par la suite une des nombreuses filiales d’Embracer Group avant de finir sa longue carrière sur l’échec critique et commercial du reboot de Saints Row :

Depuis plus de trente ans, l’équipe de Volition est fière de créer des divertissements de classe mondiale pour les fans du monde entier. Nous sommes animés par une passion pour notre communauté et nous nous sommes toujours efforcés d’apporter de la joie, de la surprise et du plaisir. Pour aider notre équipe, nous nous efforçons de fournir une aide à l’emploi et de faciliter la transition pour les membres de la famille Volition. Nous remercions nos clients et nos fans du monde entier pour l’amour et le soutien qu’ils nous ont témoignés au fil des ans. Vous serez toujours dans nos cœurs.