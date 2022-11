Onoma d’Embracer Group ferme déjà ses portes

Embracer Group abandonne le studio Onoma, anciennement connu sous le nom de Square Enix Montréal.

Un mois après avoir changé de nom, Onoma cesse officiellement ses activités. Le studio canadien a été fondé en 2011 dans le but de produire des jeux premium pour l’éditeur Square Enix comme Hitman Sniper, Hitman Sniper : The Shadows et Tomb Raider Reloaded avant de se tourner vers les jeux free-to-play. C’est sur le mobile que feu Square Enix Montréal a connu sa plus grande réussite, en créant des adaptations au tour par tour de licences existantes comme Hitman Go, Lara Croft Go et Deus Ex Go.

Embracer's CDE Entertainment is shutting down Square Enix Montreal six months after acquiring it and three weeks after rebranding it as Onomahttps://t.co/bf5R9gcIur — GamesIndustry (@GIBiz) November 1, 2022

Phil Rogers, directeur de CDE Entertainment, une filiale d’Embracer Group qui abrite les actifs qu’elle a acquis auprès de Square Enix, a déclaré :

Avec la possibilité de créer le douzième groupe opérationnel au sein d’Embracer Group, nous avons de grandes ambitions pour Crystal Dynamics et Eidos-Montréal. Nous voyons les opportunités de croissance centrées sur nos principales franchises et nos jeux AAA. La décision de cesser les opérations d’assurance qualité et de fermer notre studio d’Onoma est difficile à prendre, mais nous l’avons prise avec beaucoup d’attention et de considération. Nous remercions vivement tous les membres de l’équipe (ndlr : pas moins de 200 employés) pour leur contribution au fil des ans et espérons trouver des solutions de réaffectation appropriées pour le plus grand nombre possible d’entre eux.

Embracer Group se recentre sur Crystal Dynamics et Eidos-Montréal

La fermeture du studio Onoma s’inscrirait dans le cadre d’une initiative de réduction des coûts menée par Embracer Group, qui a également contraint Eidos-Montréal à réduire l’envergure d’un projet non annoncé et à en annuler un autre, à savoir un jeu inspiré de Stranger Things. En plus de travailler sur une nouvelle propriété intellectuelle, un nouveau Deus Ex est en préparation (phase de prototypage) et des partenariats de co-développement ont été signé avec divers éditeurs/studios de l’industrie vidéoludique dont Microsoft pour le reboot de Fable par Playground Games, filiale des Xbox Game Studios.

La fin d’Onoma, le premier échec d’Embracer Group après un rachat

Le géant suédois Embracer Group a annoncé en mai dernier qu’il avait accepté d’acquérir une grande partie de la branche de développement occidentale de Square Enix pour 300 millions de dollars, y compris Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal, et un catalogue d’IPs comprenant Tomb Raider, Deus Ex et Thief, et a conclu l’acquisition le 26 août dernier. Enfin, Square Enix Montréal n’a annoncé son changement de nom en Onoma que le 3 octobre dernier.