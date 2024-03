Take-Two Interactive rachète Gearbox Entertainment : un nouveau Borderlands est confirmé !

Embracer Group a vendu Gearbox Entertainment, les créateurs de Borderlands, à Take-Two Interactive pour plus de 450 millions de dollars.

Tl;dr Embracer Group se sépare officiellement de Gearbox Entertainment.

Un nouveau Borderlands est annoncé.

Gearbox Entertainment travaille sur six projets, dont deux sont des suites de Borderlands et Homeworld.

Gearbox Entertainment et Take-Two Interactive ont une relation de travail de près de 20 ans.

Une révolution dans le monde des jeux vidéo

Un nouvel évènement a secoué l’industrie du jeu vidéo : le studio à l’origine de la franchise Borderlands, Gearbox Entertainment, a officiellement intégré la famille Take-Two Interactive/2K. Ce bouleversement intervient alors que l’ogre suédois Embracer Group a récemment procédé à une réduction massive de ses coûts, entraînant licenciements en masse et fermeture ou vente de plusieurs de ses filiales.

Des circonstances économiques tendues

Après avoir acquis de nombreuses entreprises ces dernières années, une décision qui s’est révélée être un échec lorsque un partenariat de 2 milliards de dollars avec Savvy Games Group, une société holding détenue par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, est tombé à l’eau. De plus, les taux d’intérêt ont augmenté au cours de l’année passée, et ses actions ont chuté rapidement de 40 pour cent.

Les détails de la vente

Embracer Group a annnoncé avoir officiellement cédé Gearbox Entertainment, vendant la division à Take-Two Interactive pour la somme de 460 millions de dollars. Le communiqué de presse de Take-Two Interactive a confirmé que Gearbox continuerait d’être dirigé par le PDG et fondateur Randy Pitchford, et qu’un nouveau jeu Borderlands et Homeworld sont en cours de développement.

Des projets prometteurs pour Gearbox Entertainment

Il se murmurait déjà que Gearbox Entertainment privilégiait le travail sur Borderlands 4 malgré les grands changements au sein de l’entreprise. Heureusement, il semble que de nombreux titres reviendront sous la gestion de Take-Two. Avec six projets majeurs en cours de développement, dont deux suites de Borderlands et Homeworld, les fans de ces franchises peuvent s’attendre à beaucoup de nouveautés dans le futur.