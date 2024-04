Deux personnages de Final Fantasy 7 Rebirth méritent leur propre DLC

FF7 Rebirth de Square Enix n'arrive pas à rendre justice à tous les personnages, mais ajouter un ou deux chapitres supplémentaires pourrait être la solution idéale.

Tl;dr FF7 Rebirth n’a pas pleinement exploité tous ses personnages.

Cid Highwind et Vincent Valentine mériteraient un DLC Episode INTERmission.

Un DLC pourrait ajouter de la profondeur à leur histoire et gameplay.

Le futur de FF7 Rebirth pourrait comporter un DLC, mais ce n’est pas confirmé.

Une exploration incomplète de l’univers de FF7 Rebirth

Dans le vaste univers du jeu Final Fantasy 7 Rebirth, certains personnages semblent avoir été laissés sur le banc de touche. Bien que FF7 Remake ait utilisé la technique du DLC pour combler les lacunes de l’histoire avec Episode INTERmission centré sur Yuffie Kisaragi et Sonon Kusakabe, deux figures emblématiques pourraient également bénéficier d’un traitement similaire : Cid Highwind et Vincent Valentine.

Cid Highwind et Vincent Valentine, des personnages sous-exploités dans FF7 Rebirth

Ces deux personnages, qui rejoignent l’équipe dans FF7 Rebirth, n’obtiennent pas le même traitement que les autres membres de l’équipe. Cid Highwind, réduit à un simple passeur, et Vincent Valentine, souvent relégué à l’arrière-plan, n’ont pas eu l’occasion de briller de par leur rôle limité. Leur histoire intéressante n’a pas encore été pleinement explorée, ce qui pourrait être corrigé par un DLC INTERmission.

La promesse d’un DLC pour Cid Highwind et Vincent Valentine

Un DLC pourrait non seulement donner à ces personnages l’opportunité de s’illustrer, mais aussi enrichir le gameplay. Pour Cid Highwind, une plongée dans le passé et la reconstitution des événements originaux du programme spatial de Shinra pourraient être envisagés. Quant à Vincent Valentine, un affrontement avec l’organisation secrète Deepground, déjà explorée dans Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7, pourrait constituer une intrigue captivante.

Un avenir incertain pour le DLC

La question de l’arrivée d’un DLC Episode INTERmission pour FF7 Rebirth comme pour FF7 Remake Intergrade avec Yuffie Kisaragi et Sonon Kusakabe reste en suspens. Si l’ajout d’un contenu additionnel pourrait combler l’attente des fans et booster les vente de FF7 Rebirth, il existe également des arguments contraires. La sortie de FF7 Rebirth sur PC pourrait réduire l’attrait d’un DLC, et l’éditeur japonaise Square Enix pourrait préférer garder Cid Highwind et Vincent Valentine pour le troisième opus des jeux basés dans l’univers de Final Fantasy 7.