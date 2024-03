Final Fantasy 7 Rebirth sublime la nostalgie

La suite de Final Fantasy 7 Remake offre une histoire classique mais revisitée avec brio.

Tl;dr Final Fantasy 7 Rebirth offre un retour exceptionnel dans le monde de Gaïa.

Le jeu de Square Enix se concentre davantage sur les personnages de la franchise, ce qui est payant.

Les combats dans FF7 Rebirth sont plus divertissants que dans FF7 Remake.

Le monde ouvert de FF7 Rebirth aurait pu être un peu plus petit.

Gaïa se dévoile sous toutes ses coutures dans Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth nous plonge dans une réécriture brillante de son récit, mais c’est le rythme plus lent et méthodique de son histoire qui l’établit véritablement comme un RPG incontournable. Le second volet de cette “nouvelle” trilogie qui a commencé avec Final Fantasy 7 Remake possède la même qualité et le même polissage qui ont imprégné son prédécesseur. Enfin, la décision de porter une plus grande attention à son casting de personnages permet de s’immerger sans retenu dans le lore d’un opus très populaire et adoré par de nombreux joueurs.

Des personnages mémorables et une histoire captivante

Final Fantasy 7 Rebirth suit une fois de plus Cloud Strife alors qu’il tente, avec ses amis Aerith Gainsborough, Tifa Lockhart, Barret Wallace et Rouge XIII, ainsi que de nouvelles têtes comme Cait Sith, Cid Highwind, Vincent Valentine et Yuffie Kisaragi (déjà jouable dans le DLC Episode INTERmission de Final Fantasy 7 Remake Intergrade), de sauver un monde menacé par le vil Séphiroth qui pense être un dieu qui doit récupérer le contrôle de la planète. L’un des plus grands attraits du jeu original Final Fantasy 7 était son message de protection de l’environnement, et FF7 Rebirth dénonce de manière similaire les intérêts corporatifs comme une exploitation intrinsèquement maléfique des citoyens ordinaires.

Un combat au sommet de Final Fantasy

Il est évident que les combats de FF7 Rebirth seront source de division parmi les joueurs – il en a été de même pour FF7 Remake. Le passage d’une œuvre purement basée sur le tour par tour à quelque chose de beaucoup plus action a été un sujet brûlant, mais qui a finalement moins d’impact qu’on ne l’aurait cru. Les systèmes mis en place dans FF7 Remake les rendaient agréable sans submerger les tacticiens qui préfèrent un rythme plus lent. FF7 Rebirth améliore ces mécaniques et crée de la magie avec les styles des personnages.

Un monde ouvert qui aurait pu être un peu plus petit

Le monde ouvert de FF7 Rebirth est vraiment remarquable. S’il est vrai que le monde de Gaïa n’est pas exactement grouillant de vie, il n’y a pas tant de batailles aléatoires sur n’importe quelle carte, il peut y avoir des périodes de très peu à faire, mais cela est compensé par le contenu supplémentaire disponible. Néanmoins, on pourrait quand même affirmer que le monde ouvert de Final Fantasy 7 Rebirth aurait pu être un peu plus petit pour éviter ce sentiment de dépassement une fois que la carte s’ouvre devant les yeux des joueurs.