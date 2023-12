Ce changement pour Sephiroth dans Final Fantasy 7 Rebirth est particulièrement sensé

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modifications prévues et pourquoi elles sont logiques.

Tl;dr Sephiroth sera différent dans Final Fantasy 7 Rebirth.

Des modifications de l’histoire et du gameplay sont prévues.

Sephiroth sera moins puissant, mais jouable.

FF7 Rebirth explorera le monde au-delà des murs de Midgar.

Une renaissance pour Sephiroth

Dans le très attendu Final Fantasy 7 Rebirth, Sephiroth, le personnage emblématique, subira des changements qui pourraient surprendre les fans de la première heure. Cependant, ces modifications, aussi déroutantes soient-elles, pourraient en réalité enrichir l’expérience du joueur.

Des changements significatifs

La trilogie FF7 Remake, une réinterprétation du jeu original, apporte de nombreuses modifications à son histoire, son univers et ses personnages. Certains changements sont mineurs, comme le réarrangement de certains événements de l’histoire pour améliorer la fluidité de l’intrigue. D’autres, en revanche, sont beaucoup plus significatifs, apportant une profondeur supplémentaire à des personnages autrement bidimensionnels, et modifiant potentiellement le destin d’autres personnages de Final Fantasy 7 Rebirth.

Sephiroth est jouable dans Final Fantasy 7 Rebirth

Parfois, ce sont les plus petits changements qui peuvent faire la plus grande différence. FF7 Rebirth intègre de nouvelles mécaniques, dont certaines n’existaient tout simplement pas dans la version originale. La plus notable étant la réduction de la puissance de Sephiroth. En effet, dans une interview avec Game Informer, le producteur de FF7 Rebirth, Yoshinori Kitase, a confirmé que Sephiroth serait nettement moins puissant dans le remake à venir que dans le jeu original. C’est cette baisse de puissance qui rend Sephiroth viable en tant que personnage jouable dans FF7 Rebirth.