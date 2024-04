Comment connecter une manette de console de jeux vidéo à votre smartphone Android. L'opération est très simple, rapide et fonctionne avec une grande variété de manettes.

Nos smartphones sont aujourd’hui suffisamment puissants pour servir de vrais ordinateurs de poche. Et en tant que tels, ils peuvent aussi servir de système de jeux vidéo. Bien que la majorité des jeux prennent en charge les contrôles tactiles, certains sont plus agréables avec une manette – et il est facile d’en utiliser une avec votre smartphone Android. La majorité des téléphones Android, y compris le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 8, peuvent facilement connecter une manette Xbox, PlayStation et/ou Bluetooth. Il y a aussi d’autres manettes que vous pouvez brancher directement en USB-C, comme la Backbone One.

Pour associer une DualShock 4, passez la manette en mode appairage en maintenant le bouton Partage (sur la gauche du pavé tactile) pendant trois secondes. La barre lumineuse sur le haut de la manette devrait commencer à clignoter. Ensuite, allez dans les réglages Bluetooth de votre téléphone Android, choisissez Appareils connectés et sélectionnez Appairer un nouvel appareil. Vous devriez alors voir la liste des appareils disponibles. Trouvez DualShock 4 Wireless Controller dans la liste et tapotez sur le nom pour la connecter. Une fois l’appairage effectué, la manette apparaîtra comme Appairée sous la section Autres appareils dans les réglages Bluetooth.

Si vous avez une manette DualSense ou une DualSense Edge, restez appuyé sur le bouton Créer (sur la gauche du pavé tactile, avec les lignes qui partent vers le haut) pendant trois secondes jusqu’à ce que la barre lumineuse commence à clignoter. Ensuite, sur votre smartphone Android, allez dans les paramètres Bluetooth, puis Appareils connectés et sélectionnez Appairer un nouvel appareil. Attendez que le nom DualSense Wireless Controller apparaisse et tapotez dessus pour l’appairer.

Connecter une manette Xbox sur votre smartphone Android est facile. D’abord, activez le mode appairage sur la manette en restant appuyé sur le bouton appairage à côté du port de recharge (le bouton devrait avoir trois lignes incurvées) pendant quelques secondes jusqu’à faire clignoter le logo Xbox. Ensuite, dans les paramètres Bluetooth, puis Appareils connectés, sélectionnez Appairer un nouvel appareil. Votre manette Xbox devrait apparaître dans la liste. Tapotez sur le nom pour l’appairer.

Vous pouvez aussi appairer un Joy-Con sur votre smartphone Android. Pour cela, retirez-le de votre Switch et appuyez sur le bouton Sync (le bouton noir près des quatre LED sur le côté des connexions). Les lumières du Joy-Con vont clignoter une fois en mode appairage. Allez dans les paramètres de votre téléphone, choisissez Appareils connectés. Ensuite, tapotez sur Appairer un nouvel appareil et, après quelques secondes, votre Joy-Con devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles. Tapotez sur le nom pour l’appairer.

Si vous voulez utiliser une manette Nintendo Switch Pro, les étapes sont similaires à celles du Joy-Con. Restez appuyé sur le bouton Sync, à côté du port USB-C. Les LED sur la manette vont clignoter lorsque le mode appairage est activé. Sur le téléphone Android, allez dans les paramètres, puis appareils connectés. Tapotez sur Appairer un nouvel appareil et attendez que la manette Switch Pro apparaisse, puis tapotez sur son nom.

Certaines manettes peuvent se brancher directement sur votre smartphone Android via USB-C, comme la Backbone One ou la Razer Kishi V2. Vous n’avez pas besoin de garder chargées ces manettes, puisqu’elles utilisent la batterie de votre téléphone. Pour en configurer une, étirez-la puis connectez-la au téléphone via le côté gauche de la manette, par le côté de la caméra d’abord. Ensuite, connectez le côté droit, branchez le connecteur USB-C dans le port de recharge. La manette devrait être opérationnelle immédiatement.