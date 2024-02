La nouvelle Switch de Nintendo pourrait ne pas débarquer avant 2025

Alors qu'il avait été initialement annoncé qu'elle arriverait fin 2024.

Tl;dr La sortie de la “Switch 2” de Nintendo repoussée en 2025.

Des éditeurs travaillent déjà sur des jeux pour cette console.

Les rumeurs impactent négativement l’action Nintendo.

La nouvelle console promet des performances similaires à la PS5.

La “Switch 2” de Nintendo : Un lancement anticipé pour 2025

Un récent bruit de couloir pourrait bien venir changer la donne dans le monde du jeu vidéo. Initialement attendue cette année, la “Switch 2” de Nintendo pourrait ne voir le jour qu’au premier trimestre 2025, information rapportée par VGC, Eurogamer et d’autres sources bien informées.

Les éditeurs se préparent fortement

Récemment informés du changement de date de lancement, les éditeurs ont de quoi s’occuper. Ils planchent en effet déjà sur des jeux dédiés à la Switch 2, dont les sorties seraient prévues pour début 2025. Parmi eux, le très attendu “Metroid Prime 4”, qui, malgré sa présence sur la liste de Nintendo, n’a pas encore de date de sortie officielle.

Un impact en bourse

Le cours de l’action Nintendo a subi une légère baisse, suite aux rumeurs de cette sortie retardée. Par ailleurs, la marque japonaise a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l’année fiscale 2024, passées de 15 millions à 15,5 millions d’unités.

Une console prometteuse

Concernant les caractéristiques de cette future console, le mystère reste entier. Toutefois, selon les bruits de couloir, celle-ci serait compatible avec les jeux Switch déjà existants et disposerait d’une qualité visuelle et de capacités 4K semblables à celles de la PS5 et de la Series X. Elle devrait également être annoncée courant de cette année lors d’un Nintendo Direct.