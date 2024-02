Les quatre exclusivités first-party Xbox qui vont sortir sur PS5 et Nintendo Switch

Les jeux Xbox de l'éditeur américain Microsoft deviennent officiellement multiplateformes.

Tl;dr Microsoft va commercialiser quatre exclusivités first-party Xbox sur de nouvelles plateformes.

Les jeux concernés ne sont pas Starfield ou Indiana Jones and the Great Circle.

Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded sont les premiers jeux concernés par la nouvelle stratégie de Microsoft.

Les nouvelles plateformes visées par Microsoft sont la PS5 et la Nintendo Switch.

Xbox : vers l’ère du multiplateforme

L’annonce officielle a été faite par Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming : quatre jeux autrefois exclusifs aux consoles Xbox seront bientôt disponibles sur d’autres plateformes. Cette décision fait suite à des semaines de rumeurs et de spéculations. La PS5 de Sony et la Switch de Nintendo seront les bénéficiaires de ces nouvelles sorties.

Les jeux Xbox sur PS5 et Nintendo Switch

Si Starfield ou Indiana Jones and the Great Circle ne sont pas concernés pour le moment, Microsoft précise que parmi les jeux Xbox qui vont arriver sur PS5 et Nintendo Switch, deux sont “de petite taille”, ayant “réalisé leur plein potentiel sur Xbox et PC”, et les deux autres sont des jeux “communautaires”.

Zoom sur les exclusivités Xbox qui vont devenir multiplateformes

Hi-Fi Rush, développé par Tango Gameworks, est un jeu d’action rythmique drôle où une guitare est l’arme de choix. Il est probable que ce jeu soit l’un des deux jeux “de petite taille” mentionnés par Phil Spencer durant le “Updates on the Xbox Business” du podcast officiel de la marque au X vert. Pentiment, développé par Obsidian Entertainment, est une expérience narrative illustrée de 15 heures axée sur un mystère de meurtre au 16ème siècle. En ce qui concerne les jeux communautaires, Sea of Thieves, un jeu d’aventure pirate multijoueur, est déjà dans sa onzième saison de contenu. Grounded, un jeu de survie multijoueur, offre aux joueurs une perspective unique : celle d’un humain réduit à la taille d’une fourmi.