La fin de Xbox ? Explication des dernières rumeurs

Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de Xbox et la possibilité de voir certaines des plus grandes exclusivités de Microsoft débarquer sur les consoles PlayStation de Sony.

Tl;dr Des rumeurs circulent sur l’avenir des exclusivités Xbox.

Microsoft a acquis des studios majeurs comme Zenimax Media et Activision Blizzard King (ABK).

La stratégie d’exclusivité de Xbox est mise en question.

Xbox pourrait se concentrer davantage sur le développement de logiciels.

Les rumeurs autour de l’avenir de Xbox

Des bruits de couloir se propagent à grande vitesse concernant le futur de la Xbox de Microsoft, et en particulier ses titres les plus marquants. Ces dernières années, Microsoft a racheté plusieurs studios d’envergure tels que Zenimax Media, maison-mère de Bethesda Softworks, et Activision Blizzard King.

Une course aux exclusivités

La conséquence directe de ces acquisitions est l’arrivée de franchises emblématiques telles que The Elder Scrolls, Fallout, DOOM ou encore Overwatch dans le giron de Microsoft. C’est ainsi que des titres récents comme Starfield et Hi-Fi Rush ont été exclusivement lancés sur Xbox et PC. Cependant, des sources comme XboxEra ont fait état de rumeurs selon lesquelles ces jeux pourraient également débarquer sur la console PlayStation.

Un changement de stratégie pour Xbox ?

Les ventes de Xbox ont été moindres durant la dernière génération de consoles, ce qui serait dû en grande partie aux titres exclusifs de Sony comme God of War ou Horizon Zero Dawn. Les possesseurs de Xbox, déçus, ont exprimé leurs griefs sur les réseaux sociaux, estimant avoir été trompés par la promesse de titres exclusifs qui pourraient finalement être disponibles chez la concurrence.

Un avenir axé sur le logiciel

Si Microsoft décidait d’abandonner l’exclusivité pour les jeux de ses studios récemment acquis, cela signifierait un virage majeur pour Xbox. En effet, la marque au X vert semble de plus en plus s’orienter vers le développement de logiciels, notamment avec le succès de son modèle d’abonnement Xbox Game Pass, bien qu’il ne soit toujours pas rentable à ce jour. Ce dernier est désormais disponible sur diverses plateformes, réduisant ainsi le besoin d’acquérir une console pour jouer à la plupart des titres phares de Xbox.