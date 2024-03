Parallel, le jeu de cartes NFT de science-fiction, lève 35 millions de dollars de VanEck et Solana Ventures

Parallel, un jeu de cartes NFT soutenu par Paradigm, a obtenu 35 millions de dollars d'un groupe d'investisseurs pour étendre son univers sur de nouvelles plateformes.

Parallel, un jeu de cartes au concept novateur, basé sur la science-fiction et soutenu par la blockchain Ethereum ainsi que la chaîne de base en couche-2, vient de franchir une nouvelle étape dans son développement. Il vient en effet de bénéficier d’un coup de pouce financier considérable, venant renforcer sa crédibilité et son ambition.

Selon une annonce faite le 28 mars, le jeu a réussi à lever la somme impressionnante de 35 millions de dollars grâce à un consortium d’investisseurs, parmi lesquels on retrouve des noms importants tels que Distributed Global, The Operating Group, VanEck, Solana Ventures, Base Ecosystem Fund et Amber. Bien que la valorisation du projet suite à ce tour de table n’ait pas été révélée, les développeurs ont indiqué que ces fonds serviront à “élargir l’univers de Parallel sur de nouveaux supports et plateformes”.

$𝟯𝟱𝗠 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗹𝗹𝗲𝗹 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

We are excited to announce our latest funding round! Our team is thrilled to expand the Parallel universe across new mediums and platforms. // pic.twitter.com/ZJLyFoahjH

— Parallel (@ParallelTCG) March 28, 2024