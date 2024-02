Starfield sur PS5 ? Microsoft entretient le mystère

Exclusif au PC et sur Xbox suite à son acquisition par Microsoft, Starfield de Bethesda pourrait arriver "prochainement" sur PS5.

Tl;dr Starfield est une exclusivité Xbox.

Microsoft va proposer plusieurs titres multiplateformes à l’avenir.

Quatre jeux first-party Xbox arriveront sur PS5 et Nintendo Switch, mais pas Starfield.

Starfield pourrait éventuellement arriver sur PS5 si les autres lancements sont réussis.

Starfield, la fin d’une exclusivité Xbox ?

Développé par Bethesda, Starfield est actuellement disponible en exclusivité sur les consoles Xbox et PC. Cependant, des rumeurs circulent sur la possibilité que Microsoft rende certains de ses jeux exclusifs aux consoles Xbox sur plusieurs plateformes. Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, a récemment abordé cette question.

Un pas vers une politique multiplateforme

En dépit de ces rumeurs, Phil Spencer a récemment fait savoir que quatre exclusivités first-party Xbox vont arriver sur PS5 et Nintendo Switch. Il a également confirmé que Starfield et Indiana Jones and the Great Circle n’étaient pour l’instant pas concernés par cette nouvelle stratégie.

Des rachats pour survivre…

Les acquisitions de ZeniMax Media et d’Activision Blizzard King par Microsoft visaient à sécuriser du contenu pour Xbox et à rester compétitif face aux nombreuses exclusivités PlayStation sur le marché. Phil Spencer, le PDG de Xbox, craignait que Sony ne rende Starfield exclusif aux consoles PlayStation, en suivant le précédent établi avec d’autres titres de ZeniMax Media comme Deathloop et Ghostwire: Tokyo.

Une possible arrivée de Starfield sur PS5 ?

Malgré tout, il reste une possibilité que Starfield arrive sur PS5, surtout si le lancement des quatre jeux first-party Xbox s’avère être un succès. D’ailleurs, l’ajout d’un titre majeur comme Starfield pourrait raviver l’intérêt et attirer un nouveau public pour le jeu.