Starfield rassemble six millions de joueurs grâce au Xbox Game Pass

Le "Skyrim dans l'espace" de Bethesda est le meilleur lancement jamais réalisé par l'éditeur américain.

Si Starfield est officiellement disponible depuis le 6 septembre dernier sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store), un accès anticipé d’un peu plus d’une semaine était proposé aux joueurs ayant précommandé l’odyssée spatiale de Todd Howard. Grâce à cela, l’éditeur américain Bethesda peut se targuer d’avoir séduit six millions de joueurs durant son premier week-end d’exploitation.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW — Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023

C’est mieux que les 4,5 millions de joueurs de Forza Horizon 5 pour son lancement, puis dix millions une semaine après, mais c’est toujours loin des 12 millions de copies écoulées en un jour pour le RPG post-apocalyptique Fallout 4. Une époque où Bethesda était encore transparent sur ses ventes, ce qui n’est plus le cas depuis son rachat par Microsoft (la stratégie est uniquement de parler de joueurs pour vanter les mérites du Xbox Game Pass), et commercialisé ses jeux sur plusieurs plateformes dont les consoles PlayStation de Sony Interactive Entertainment.

Starfield, une épopée galactique

Starfield propose de créer le personnage de ses rêves et d’explorer un nouveau monde aussi librement que les joueurs ne pourraient jamais l’imaginer alors qu’ils embarquent pour un voyage épique dans le but de résoudre le plus grand mystère de l’humanité :

En lʼan 2330, l’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire, colonisant ainsi de nouvelles planètes et adoptant un mode de vie spatial. Vous rejoindrez Constellation, le dernier groupe d’explorateurs spatiaux en quête dʼartefacts rares dans toute la galaxie. Vous aurez ainsi l’occasion de naviguer à travers les immenses régions composant l’espace dans le jeu le plus important et le plus ambitieux de Bethesda Game Studios.

A noter que la version PC de Starfield affiche un pic de joueurs simultanés sur Steam de 269.177 joueurs, c’est moins bien que Fallout 4 (472.962 joueurs) à l’époque ou plus récemment Baldur’s Gate 3 (875.343 joueurs).