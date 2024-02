La dernière mise à jour bêta de Sony améliore l’audio des manettes DualSense de la PS5

Cela rend également l'expérience du partage d'écran plus interactive.

Amélioration audio pour la PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment (SIE) a récemment annoncé une mise à jour bêta pour la PlayStation 5 qui ravira les passionnés de jeux. Cette mise à jour donne aux manettes DualSense et DualSense Edge la capacité de produire un son plus fort, améliorant ainsi la clarté des dialogues en jeu et des conversations audio.

Intelligence Artificielle contre les bruits indésirables

Le renforcement des capacités de suppression du bruit est un autre avantage de cette mise à jour. Sony a révélé que grâce à un nouveau modèle d’IA d’apprentissage automatique, le système PS5 peut désormais atténuer les bruits de fond, permettant une meilleure réception du micro. Ainsi, votre voix traverse clairement, améliorant la qualité globale des discussions de jeu.

Des avantages non-sonores appréciables

Outre les améliorations audio, la mise à jour apporte également des modifications non liées au son. Par exemple, elle offre la possibilité d’ajuster l’indicateur de puissance de la console sous “Bip et Lumière” dans les réglages du système.

Des outils interactifs pour une expérience de jeu immersive

De plus, la mise à jour donne accès à des outils de partage d’écran qui renforcent l’interaction avec le jeu de l’hôte. Vous voulez attirer l’attention de l’hôte sur un élément spécifique du jeu ? Il existe un pointeur que vous pouvez déplacer ou utiliser pour souligner des objets dans le jeu. Vous pouvez également envoyer des emojis de réaction à l’écran de l’hôte. Bien qu’initialement disponible uniquement pour certains utilisateurs dans certains pays, SIE prévoit de les déployer pour tous les joueurs PS5 du monde entier dans les prochains mois.