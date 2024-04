Nouvelle bande-annonce pour Star Wars Outlaws, sortie prévue le 30 août

À quoi faut-il s'attendre ? Une belle réussite ou un titre à oublier ? L'avenir nous le dira.

Tl;dr Nouvelle bande-annonce de Star Wars Outlaws par Ubisoft.

Sortie officielle du jeu le 30 août.

Disponible sur plusieurs plateformes, dont PS5 et Xbox Series X/S.

Packs premium avec DLC, packs d’art et mission exclusive.

Ubisoft dévoile un nouvel aperçu de Star Wars Outlaws

Ubisoft nous a gracieusement offert une nouvelle bande-annonce de Star Wars Outlaws, dédiée à son intrigue. Elle nous offre un aperçu de l’univers truffé de contrebandiers et de voleurs avec lesquels vous collaborerez, situé dans une galaxie fort lointaine. Ce jeu, qui semble profondément immersif et divertissant, présente un graphisme éblouissant grâce à l’outil exclusif du développeur Massive Entertainment, le “Snowdrop engine”.

Dans la peau d’un vaurien

Vous y incarnerez un scélérat prénommé Kay Vess. Aspirant à sa liberté, elle entreprend diverses missions pour les habitants de la pègre de cette galaxie. La bande-annonce révèle également des personnages cultes de Star Wars tels que Jabba le Hutt et Han Solo emprisonné dans de la carbonite : autant de clins d’œil à la saga qui vous feront sourire.

Accessoirement, la sortie de Star Wars Outlaws est prévue pour le 30 août. Cette information, qui a d’abord fuité dans une bande-annonce japonaise, a été confirmée par Insider Gaming.

Il est à noter que le jeu sera accessible sur diverses plateformes, incluant la PlayStation 5, la Xbox Series X/S, Amazon Luna et le PC. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander. Bien que le jeu de base coûte 70 dollars, des packs premium sont disponibles à un coût supplémentaire. Ils comprennent des DLC esthétiques, des packs d’art et une mission exclusive.

Ce lancement en août offre un timing parfait aux amateurs de la franchise pour prolonger leur immersion dans l’univers Star Wars après avoir visionné la prochaine série Star Wars : The Acolyte sur Disney+. Vive les univers partagés !