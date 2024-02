Ubisoft dévoilera en mai plus de détails sur Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Red

L'éditeur a également promis de dévoiler davantage d'informations sur ses projets mobiles à ce moment-là.

Ubisoft se prépare pour une année palpitante

Fidèle à sa tradition d’innovation, le consacré éditeur de jeux vidéo, Ubisoft, a dévoilé ses plans prometteurs pour le futur, visant ainsi à maintenir la dynamique qu’il a su créer ces derniers mois. Les projecteurs seront allumés en mai 2024, où Ubisoft compte dévoiler davantage sur ses prochains jeux lors de l’événement Ubisoft Forward.

D’éminents titres à venir

D’après le dernier rapport financier de l’entreprise, nous savons que plusieurs jeux seront au cœur des discussions. Parmi eux, des détails sur le très attendu Star Wars Outlaws, promettant d’être un univers ouvert qui devrait sortir plus tard cette année. La société dévoilera également des informations sur l’intriguant « Assassin’s Creed : Red » se déroulant au Japon, prévu pour une sortie avant avril 2025.

Un pas de plus vers le domaine mobile

Mis à part ces deux géants, Ubisoft nous présentera deux des ses nouveaux titres mobiles en libres accès : The Division Resurgence et Rainbow Six Mobile, ce dernier ayant été retardé d’environ deux ans. En outre, le jeu de tir tactique gratuit XDefiant devrait également faire une apparition, étant donné qu’Ubisoft s’attend à une « contribution limitée de XDefiant » à ses résultats financiers.

La conclusion tant attendue

Enfin, après maints et maints reports, Skull and Bones, le très attendu jeu d’aventure de piraterie, sortira la semaine prochaine pour le plus grand bonheur des gamers.