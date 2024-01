Ubisoft+ se décline désormais en deux versions à partir de 18 $ par mois

À terme, les jeux d'Activision Blizzard intégreront le catalogue.

Ubisoft réinvente son service d’abonnement de jeux

Le géant mondial du divertissement interactif, Ubisoft, propose une rénovation majeure de son service d’abonnement à ses jeux en offrant un plan multiplateforme haut de gamme et en intégrant une formule plus abordable pour les utilisateurs de PC.

Le nouvel Ubisoft+ Premium

Ubisoft fusionne les formules Ubisoft+ Multi-Access et PC Access pour créer Ubisoft+ Premium. Pour un coût mensuel de 18 $, ce nouveau service comprend l’accès aux versions premium des jeux de la société, avec toutes les expansions et des récompenses mensuelles. En outre, le nouvel abonnement permet à ses utilisateurs de jouer aux nouveaux jeux Ubisoft le jour même de leur sortie, et certains titres seront même disponibles en accès anticipé.

Ubisoft+ Classics, un service plus abordable pour les joueurs sur PC

Parallèlement à ces changements, Ubisoft dévoile aussi Ubisoft+ Classics sur PC. Ce service, facturé à 8 $ par mois, donne accès à une sélection de jeux populaires du catalogue de la société. Des titres comme Far Cry 6, Rainbow Six Siege et Watch Dogs: Legion sont de la partie. Il est important de noter que les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium bénéficient de cet accès à la gamme de jeux Ubisoft+ Classics sans coût supplémentaire.

L’ajout des jeux Activision Blizzard

En outre, Ubisoft prévoit d’ajouter des jeux Activision Blizzard à son service, suite à un accord passé avec Microsoft, détenteur des droits de cloud gaming pour les titres d’Activision Blizzard. Cependant, aucune date n’a encore été annoncée pour l’ajout de ces titres à son service.