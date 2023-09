Tales of the Shire : un “cozy game” dans l’univers du Seigneur des Anneaux

Weta Workshop et Private Division dévoilent Tales of the Shire.

Avec Tales of the Shire de la division gaming du studio Weta Workshop, les fans des oeuvres de l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien vont pouvoir s’aventurer dans la Comté, une région du Nord-Ouest de la Terre du Milieu, au cœur de l’Eriador, un territoire correspondant à l’ancien royaume d’Arnor, peuplée exclusivement de Hobbits. Des lieux emblématiques comme le Buisson de Lierre (une auberge de Hobbitebourg, située sur la route de Lèzeau et construite avant le début de la Guerre de l’Anneau), le Dragon Vert (une auberge populaire fréquentée par les Hobbits de Lèzeau et de la colonie voisine de Hobbitebourg) ou encore Belleau (un village qui fut le théâtre d’une bataille remportée par les Hobbits sur les brigands de Charquin) seront présents dans cette nouvelle adaptation vidéoludique qui s’inspire de Stardew Valley, Slime Rancher et Animal Crossing.

Un teaser pour Tales of the Shire

Tales of the Shire sortira en 2024 sur consoles et PC. Des informations inédites seront communiquées par Weta Workshop et Private Division, le label dédié aux indépendants de Take-Two Interactive, d’ici les prochaines semaines.