Wednesday aura bien une saison 2 sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix commande une deuxième saison pour la série télévisée Wednesday.

Malgré certaines rumeurs, Netflix est toujours en possession des droits de la série Wednesday qui vient d’être renouvelée pour une nouvelle saison qui devrait être diffusée d’ici 2024. Interprète de l’aînée de La Famille Addams, la comédienne américaine Jenna Ortega se réjouit de pouvoir continuer à s’amuser dans la comédie horrifique réalisée par Tim Burton :

Elle est fidèle à ses principes et ne cherche à plaire à personne. Ce que, en tant que personne qui a l’habitude de faire plaisir à tout le monde, je respecte vraiment.

