Netflix prévoit d’ajouter pas moins de 40 nouveaux titres à son catalogue de jeux mobiles cette année

Netflix prévoit pas moins de 40 nouveaux jeux pour cette année. Il y en aura pour tous les goûts, pour attirer toujours davantage d'abonnés.

Netflix n’a pas l’intention de ralentir en ce qui concerne le jeu vidéo et la plateforme veut que ses plus de 230 millions d’abonnés aient chacun au moins un jeu qu’ils apprécient. Le catalogue de jeux mobiles du géant du streaming compte actuellement 55 titres, suite aux ajouts récents de Valiant Hearts: Coming Home et Highwater. Et il y en aura de nombreux autres dans le courant de l’année 2023, Netflix en prévoit environ 40.

Netflix prévoit pas moins de 40 nouveaux jeux pour cette année

L’entreprise a déjà révélé certains de ces jeux à venir, dont Terra Nil (le 28 mars) et Paper Trail. Netflix a aussi signé un accord avec Ubisoft pour trois jeux exclusifs. Le second d’entre eux, après Valiant Hearts: Coming Home, arrivera le 18 avril : il s’agit de Mighty Quest: Rogue Palace. Dans la même veine que The Mighty Quest for Epic Loot.

Plus tard, nous aurons aussi droit à la suite du jeu le plus joué de Netflix à ce jour, Too Hot to Handle: Love is a Game, basé sur la série de télé-réalité du même nom (Séduction haute tension en français. Les ajouts de contenu hebdomadaires ont permis de faire revenir les joueurs, Netflix travaille avec le développeur Nanobit sur la suite.

Plus tard encore, c’est Monument Valley qui fera son entrée. Monument Valley et Monument Valley 2 seront disponibles aux abonnés Netflix sans surcoût en 2024. Ces jeux sont actuellement disponibles sur Apple Arcade. Et ils y resteront lorsqu’ils seront disponibles sur Netflix l’année prochaine. Ceci étant dit, le développeur Ustwo a laissé entendre qu’un nouveau jeu Monument Valley était en préparation dans le cadre de cet accord avec Netflix.

Dans les cartons aussi, un jeu basé sur une licence Netflix non encore annoncé. Le développeur de Vainglory, Super Evil Megacorp, travaille sur un titre exclusif. Nous devrions en savoir davantage dans les semaines/mois à venir. Leanne Loombe, vice-présidente en charge des jeux externes, déclarait à ce sujet qu’il s’agit là d’un “gros pari” et d’un “jeu transmedia”.

En tout, Netflix a environ 70 jeux en développement avec ses partenaires et 16 en travaux dans ses propres studios. La plupart des jeux internes n’en sont encore qu’à leurs débuts, même si Oxenfree II: Lost Signals, de Night School Studio, est prévu pour cette année. Netflix a en tous les cas promis de sortir de nouveaux jeux chaque mois pour le reste de l’année 2023, et il y en aura pour tous les goûts.

Il y en aura pour tous les goûts, pour attirer toujours davantage d’abonnés

Leanne Loombe déclarait que depuis le début de l’aventure du jeu vidéo de Netflix en 2021, l’entreprise a appris que les joueurs sont attirés par trois expériences distinctes : des titres bien connus ailleurs, comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et Immortality ; des titres qui encouragent le jeu quotidien, comme Solitaire et Knittens ; et des jeux basés sur ses propres séries et films, comme Stranger Things.

Étant donné l’ambition de Netflix de devenir un éditeur de classe mondiale, il faut espérer que l’entreprise ne s’arrêtera pas à ces trois aspects. Quoi qu’il en soit, les choses sont déjà très prometteuses. Par exemple, Poinpy, un petit jeu de plateformes qui n’entre dans aucune de ces catégories, était clairement mon préféré de 2022.

Netflix a plusieurs fois déclaré qu’elle voulait se lancer dans le cloud gaming. Il se pourrait donc que les abonnés puissent, à terme, jouer depuis n’importe où. Mais pour l’heure, l’accent est mis sur le mobile. Et la plateforme entend bien s’assurer que tout le monde sait qu’il y a de super jeux à tester avec l’abonnement !