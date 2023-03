Netflix repart avec 6 Oscars et fait mieux que ses concurrents du streaming

Netflix fait un joli carton aux Oscars, en grande partie grâce à À l'Ouest, rien de nouveau. Le grand gagnant de la soirée reste Everything, Everywhere All at Once.

Netflix est reparti de la cérémonie des Oscars avec pas moins de six statuettes dans son escarcelle, faisant mieux que tous les autres services de streaming, et ce, grâce à À l’Ouest, rien de nouveau. Seule autre distinction pour une plateforme similaire, Apple TV+, qui repart avec un trophée. Ceci étant dit, la cérémonie a été largement dominée par Everything, Everywhere All at Once, qui a réussi à remporter pas moins de sept statuettes, dont trois des quatre réservées aux acteurs, ainsi que les récompenses du Meilleur Film, de la Meilleure Réalisation et du Meilleur Montage.

À l’Ouest, rien de nouveau, une vision allemande d’un classique littéraire de la Première Guerre Mondiale, a remporté les Oscars de Meilleur Film International, Meilleurs Décors et Direction Artistique, Meilleure Photographie et Meilleure Musique de Film – malgré certaines critiques -.

Netflix a aussi ramené le prix du Meilleur Film d’Animation pour le Pinocchio de Guillermo del Toro, une jolie performance considérant la concurrence, avec, dans cette catégorie, des studios très renommés comme DreamWorks, Sony Pictures et Pixar. Apple TV+, de son côté, a signé une jolie pépite de l’animation, remportant l’Oscar pour le Meilleur Court Métrage d’Animation avec The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse.

Everything Everwhere All at Once a remporté les Oscars les plus importants, et ce, malgré le handicap de sa sortie au début de l’année 2022. Dans sa besace, la Meilleure Actrice (Michelle Yeoh), le Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Ke Huy Quan), la Meilleure Actrice dans un Second Rôle (Jamie Lee Curtis), la Meilleure Réalisation (Daniel Kwan et Daniel Scheinert) et le Meilleur Montage.

Parmi les moments forts de la soirée, les discours très émouvants de Ke Huy Quan et Michelle Yeoh, la première Asiatique à remporter le prix de la Meilleure Actrice. “À tous les petits garçons et petites filles qui sont comme moi ce soir, c’est un signal d’espoir et de possibilités”, déclarait-elle sur scène.