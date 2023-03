Money Shot : The Pornhub Story, le documentaire de Netflix sur le géant du porno

Dans les coulisses des succès et des scandales de Pornhub.

Réalisé par Suzanne Hillinger (Inside Man, The Weekly, Totally Under Control), le documentaire Money Shot : The Pornhub Story, explore l’histoire de Pornhub, le service de vidéos à caractère sexuel, et se penche sur les contradictions morales liées à la pornographie téléchargée par les utilisateurs.

Pornhub a rapidement réussi à perturber le modèle économique de l’industrie adulte, en modifiant fondamentalement la distribution et la production de la pornographie. Mais lorsque la garantie d’un flux continu de contenu est devenue un impératif pour l’ensemble de l’entreprise, Pornhub a commencé à faire l’objet d’une surveillance accrue. Le National Center on Sexual Exploitation a porté des accusations de trafic sexuel, tandis que les victimes d’abus sexuels et de revenge porn n’ont obtenu que peu ou pas de justice lorsque le site n’a pas retiré les vidéos de leurs agressions. Mais la tentative de la société d’étouffer les réactions négatives – et une loi censurée du Congrès qui a depuis rendu les sociétés plus responsables de leur contenu – a eu un impact sur les moyens de subsistance de certains des travailleurs du sexe et des artistes pornographiques les plus connus de Pornhub.

Un trailer pour Money Shot : The Pornhub Story

Money Shot : The Pornhub Story sera diffusé le 15 mars prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Aux côtés d’employés de Pornhub et de journalistes, des performeurs comme Wolf Hudson, Siri Dahl, Natassia Dreams, Cherie DeVille et Asa Akira discutent de l’essor de Pornhub et de ses principales controverses.