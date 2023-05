Foundation revient sur Apple TV+ le 14 juillet

Apple annonce la date de lancement de la saison 2 de Foundation. Rendez-vous cet été pour découvrir les nouveaux épisodes.

Apple TV+ propose un catalogue très intéressant, notamment pour celles et ceux qui aiment la science-fiction. On y trouve par exemple la série Foundation, très appréciée des amateurs du genre. Et ces derniers seront très certainement ravis d’apprendre qu’ils pourront découvrir les nouvelles aventures de leurs personnages préférés dès le 14 juillet prochain, toujours sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme.

Les amateurs à la recherche de nouveau contenu de science-fiction pourraient lorgner du côté d’Apple TV+. Après s’être plongés à corps perdu dans la très réussie Silo, il n’y aura pas long à attendre pour découvrir la deuxième saison de la série Foundation. En effet, cette dernière sera disponible à partir du 14 juillet. La série, qui est une adaptation du recueil de nouvelles signé Isaac Asimov, reviendra donc avec un épisode ce jour, puis un nouveau chaque semaine.

Rendez-vous à partir du 14 juillet pour découvrir les nouveaux épisodes

Cette deuxième saison compte 10 épisodes et l’action se déroule plus d’un siècle après les événements du dernier épisode de la première saison. L’on pourra y découvrir “une reine vengeresse” qui a pour objectif de détruire l’Empire Galactique de l’intérieur, comme l’explique Apple. La Fondation, quant à elle, est entrée dans une phase religieuse. Elle fait la promotion de l’Église de Seldon à travers l’univers et amène la seconde crise – autrement dit, la guerre avec l’Empire.

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie de cette deuxième saison, Apple TV+ a publié un autre trailer tout aussi éblouissant. À découvrir ci-dessous. Encore quelques mois à patienter avant de découvrir tout cela !