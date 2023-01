La série Foundation d’Apple TV+ revient cet été

Premier aperçu de la saison 2 de Foundation et une date de lancement, été 2023.

Si les services de streaming vidéo ne se différencient aujourd’hui plus, ou si peu, sur leurs fonctionnalités, c’est principalement par leur catalogue que les clients font leur choix. Celui de l’offre de firme de Cupertino, Apple TV+, est peut-être bien moins garni et diversifié que ceux de Netflix et Amazon Prime Video, mais il ne manque pas de quelques pépites. Dont la série de science-fiction Foundation.

Apple TV+ offrait d’ailleurs tout récemment un petit aperçu de la deuxième saison de Foundation et en profitait pour révéler quand la série de science-fiction si appréciée du public et des critiques reviendra sur les écrans. Les prochains épisodes de cette grande aventure, basée sur la série de livres du même nom du géant du genre Isaac Asimov, arriveront cet été et introduiront la seconde crise.

L’extrait publié par la chaîne YouTube Apple TV s’ouvre sur l’un des caractères principaux, Gaal Dornick – Lou Llobell -, se réveillant dans une chambre de stase qui se trouve dans l’Espace. C’est le début plutôt convaincant, il faut bien le reconnaître, d’un teaser rempli de plans tous plus époustouflants les uns que les autres. Et à la fin, une créature des plus terrifiantes apparaît, rappelez-vous-en quand vous regarderez le trailer ci-dessous.

La première saison de Foundation était arrivée à l’automne 2021, les fans auront dû attendre assez longtemps pour retrouver leur série favorite. Jared Harris et Lee Pace comptent parmi les stars qui seront de retour dans cette saison 2 déjà très attendue. Rendez-vous donc cet été pour découvrir les nouvelles aventures de vos héros.