La puce Apple M3 Pro pourrait intégrer pas moins de 12 cœurs dans son CPU. Un gain de performances qui devrait être important.

Si l’on en croit une information de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple testerait actuellement une puce M3 dotée d’un processeur à 12 cœurs, et 18 pour le GPU. Dans sa dernière newsletter en date Power On, il explique qu’une source lui a fait parvenir les logs développeur montrant ladite puce en fonctionnement dans un MacBook Pro, non encore annoncé, sous macOS 14. Le journaliste avance que cette variante de la puce M3 en test sera la puce M3 Pro de base que la firme de Cupertino pourrait lancer l’année prochaine.

La puce Apple M3 Pro pourrait intégrer pas moins de 12 cœurs dans son CPU

Plus précisément, la gamme M3 devrait tirer profit du processus de gravure en 3D très attendu de TSMC. Ce passage du 5 au 3 nm permettrait, entre autres choses, d’augmenter sensiblement la densité des cœurs. Si vous vous rappelez bien, les puces M1 Pro et M2 Pro disposent respectivement de 8 et 10 cœurs pour le processeur et 14 et 16 cœurs pour le GPU. La puce M3 Pro disposerait donc de 50 % de cœurs CPU supplémentaires que dans la première génération.

Selon Mark Gurman, Apple en aurait terminé avec la distinction équitable entre cœurs hautes performances et cœurs dédiée à l’efficience sur ses nouvelles puces. La puce découverte était ainsi configurée avec pas moins de 36 Go de RAM. Pour remettre les choses dans leur contexte, la M2 Pro commence à 16 Go de RAM et vous pouvez la configurer jusqu’à 32 de RAM.

Un gain de performances qui devrait être important

Bien sûr, avant qu’Apple n’annonce la M3 Pro, la marque à la pomme doit encore commercialiser la puce M3 standard. “Je pense que les premiers Mac avec une puce M3 commenceront à arriver à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine”, explique le journaliste américain. Dans le même temps, Apple devrait profiter de sa WWDC 2023, le mois prochain, pour dévoiler un nouveau Mac, le très attendu MacBook Air 15 pouces.