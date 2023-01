Des Apple MacBook Air et iMac avec puce M3 en 3 nm à la fin de cette année ?

Apple pourrait lancer un iMac et un MacBook Air avec puce M3 avant la fin de l'année. Ce planning pourrait cependant beaucoup changer.

Apple préparerait une mise à jour de son iMac avec, notamment, un nouveau processeur M3 gravé en 3 nm. De plus, cette machine pourrait arriver dès cette année. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de cette gamme de puces M3. L’année dernière, Bloomberg rapportait qu’Apple travaillait justement sur cette prochaine génération de puces maison basées sur une fabrication en 3 nm et que les premiers produits à en profiter pourraient voir le jour en 2023.

Ces prédictions ne sont pas encore matérialisées et elles restent aujourd’hui encore plutôt ambitieuses dans la mesure où les premières puces M2 ont tout juste fait leurs débuts, dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces, pour être précis. Nous avons aussi eu droit à des rumeurs de puces M2 Ultra et Extreme pour le Mac Pro, lequel devrait arriver plus tard cette année.

De récents rapports d’un rafraîchissement du MacBook Air avec une puce M2 qui arriverait plus tard cette année ont fait surface et Bloomberg prédit qu’une nouvelle génération d’iMac avec la même puce est aussi prévue pour fin 2023, voire début 2024. Mais il faut bien garder à l’esprit que ce ne sont là que des objectifs de planning, les plans pourraient beaucoup changer, à cause de nombreux facteurs du marché, des fournisseurs ou autre.

Dans la dernière édition de sa newsletter PowerOn en date, Mark Gurman, de Bloomberg, précise que “Apple travaille déjà sur des versions M3 de ses iMac et MacBook Air.” Le journaliste ne rentre pas dans les détails des autres spécifications de la machine de bureau de la marque à la pomme, laquelle devrait succéder à l’iMac M1 24 pouces qui a vu le jour en 2021. Ce fut alors une grosse amélioration pour l’iMac, juste après la mise à jour du design de l’architecture de puce. Étant donné le penchant d’Apple à conserver le même design général pendant quelques générations, il y a fort à parier que cet iMac M3 devrait beaucoup ressembler à son prédécesseur.

Concernant la puce M3, Mark Gurman s’attend à ce que les augmentations de performances soient importantes. La série M2 était davantage une “puce bouche-trou avant une série M3 bien plus efficace”. DigiTimes rapporte aussi qu’un nouveau MacBook Air devrait arriver au second semestre 2023. Un autre rapport de DigiTimes publié l’année dernière affirmait que TSMC, le principal partenaire de fabrication des puces d’Apple, se préparer à démarrer la fabrication des puces 3 nm au second semestre 2022. Mais jusqu’alors, nous n’avons toujours pas vu la moindre puce 3 nm dans un produit Apple. Un autre rapport provenant de Chine affirme que l’iPad sera le premier appareil de la marque à la pomme à y avoir droit. La gravure en 3 nm de TSMC devrait permettre de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 % tout en offrant un gain de performances de l’ordre de 10 à 15 %.