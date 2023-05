Comment utiliser ChatGPT sur l’Apple iPhone

L'IA générative ChatGPT d'OpenAI peut tout à fait être utilisée depuis un iPhone. Et c'est aussi simple que de surfer sur un site internet depuis un navigateur. Explication.

Vous avez envie d’utiliser ChatGPT sur votre iPhone ? Il est très facile de profiter de l’incroyable puissance de ChatGPT où que vous soyez, pour peu que vous ayez votre iPhone avec vous. ChatGPT génèrera des textes et des réponses à la manière d’un humain, et ce, de manière bien plus impressionnante que ce que peut proposer Siri (ou Alexa), vous offrant ainsi un assistant pour toutes les questions que vous pourriez avoir.

Malgré ce que vous avez pu lire ou entendre ici ou là, vous n’avez pas besoin de télécharger la moindre application pour utiliser ChatGPT sur votre iPhone. En vérité, l’opération est extrêmement simple.

Qu’est-ce que ChatGPT ? Puis-je l’utiliser depuis un iPhone ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ChatGPT utilise un grand modèle de langage (LLM) et des algorithmes de deep learning pour comprendre et générer des textes à la manière d’un humain. Cette IA a été entraînée en utilisant d’énorme quantités de données, ce qui lui permet de proposer des réponses à des questions, des explications et de générer du texte selon vos demandes, le tout grâce à son LLM.

Vous pouvez facilement utiliser ChatGPT depuis votre iPhone. Si vous êtes déjà familier avec l’utilisation de ChatGPT sur un ordinateur depuis un navigateur, ou depuis la barre de menu de votre Mac ou iPad, utiliser ChatGPT à la volée depuis votre iPhone est tout aussi simple, sans télécharger quoi que ce soit.

Voici ce qu’il vous faut faire :

Ouvrez Safari ou Chrome sur votre iPhone Allez sur https://chat.openai.com/ ddepuis votre navigateur Connectez-vous à votre compte ChatGPT ou inscrivez-vous si vous n’en avez pas Saisissez votre question ou requête Tapotez sur le bouton Envoyer (en forme d’avion en papier) pour avoir une réponse

Vous pouvez communiquer avec ChatGPT comme un humain ou le robot magicien IA qu’il est, en lui demande tout et n’importe quoi. Vous pouvez rester très simple ou affreusement complexe. Soyez créatif ! Vous serez probablement impressionné(e) par l’efficacité de cette technologie.

Dans l’éventualité où vous rencontreriez une erreur réseau avec ChatGPT, votre meilleure chance est de rafraîchir la session et de vous reconnecter.