iOS 27 accentue l’écart entre anciens et nouveaux iPhone

Les fonctions IA les plus avancées d’Apple ne seront pas partout sur iPhone. Sauf qu’au lancement, les exclus sont bien moins cruciales qu’on pourrait le croire.

En bref Apple limite finalement les exclus d’Apple Intelligence à quelques fonctions mineures, comme la personnalisation de la voix de Siri et une dictée améliorée, sans changer l’essentiel de l’expérience.

iOS 27 crée un découpage strict : seules les dernières générations (iPhone 17 Pro/Pro Max/Air, certains iPad et Mac récents) ont toutes les fonctions IA, les autres modèles ayant un accès partiel ou nul.

Le vrai enjeu est futur, car les prochaines fonctions d’IA dépendront fortement de la RAM et pourraient accentuer les écarts entre anciens et nouveaux appareils.

La colère a démarré vite après la keynote de la WWDC 2026. Sauf qu’en regardant de près ce que Apple garde pour les mieux servis, on parle aujourd’hui de deux fonctions, pas d’un gouffre technologique. Et franchement, ce n’est pas le genre de manque qui change votre vie demain matin.

La frustration est réelle, le manque beaucoup moins

Sur le papier, l’accès au modèle local le plus costaud, AFM Core Advanced, semblait verrouiller une grosse partie de la nouvelle vague Apple Intelligence. En réalité, d’après les infos données par Apple autour de Siri, les exclus se limitent à la personnalisation fine de la voix de Siri et à une dictée avancée valable à l’échelle du système.

La première permet d’ajuster le rythme et l’expressivité de la voix. Sympa, oui. Indispensable, non, surtout quand les appareils plus anciens ont déjà plusieurs voix de Siri en stock. La seconde doit améliorer la conversion de la parole en texte, un point où Apple traîne clairement la patte. Mais si vous n’utilisez presque jamais la dictée, l’exclu ressemble surtout à une ligne marketing.

Petit détail qui compte, cette amélioration de dictée ne change pas la manière dont Siri vous comprend. Les nouveaux modèles conversationnels doivent améliorer l’expérience de Siri sur tous les iPhone compatibles avec l’IA, donc à partir de l’iPhone 15 Pro.

Qui a droit à quoi dans iOS 27 ?

Le découpage est assez simple, et un peu brutal. Les seuls iPhone à récupérer la suite complète sont l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Air. Les modèles à partir de l’iPhone 15 Pro ont bien accès à l’IA d’Apple, mais sans ces deux bonus liés à Siri. De l’iPhone 15 jusqu’à l’iPhone 11, rien du tout côté IA.

Même logique sur les autres machines. Les Mac doivent embarquer une puce M3 ou plus récente, avec au moins 12 Go de RAM. Les iPad, eux, demandent une puce M4 ou M5. Résultat, iOS 27 fonctionne déjà comme une mise à jour à trois vitesses.

Le vrai sujet, c’est surtout ce qui arrivera après

Là, ça pique un peu plus. On sait seulement que AFM Core Advanced réclame 12 Go de RAM, contre 8 Go pour AFM Core. Aujourd’hui, l’écart fonctionnel est minime. Demain, beaucoup moins.

Parce que les futures fonctions d’IA embarquée vont demander plus de mémoire et plus de ressources. Apple peut très bien garder des nouveautés pour plus tard, pourquoi pas avec iOS 27 dans une mise à jour ultérieure, ou avec iOS 28. Et si un éventuel iPhone 18 rognait sur la RAM, ses acheteurs risqueraient de revivre exactement la même scène.

Les réseaux s’énervent, mais le débat reste nuancé

Sur X comme sur Reddit, certains crient déjà à l’absurde, surtout parmi ceux qui ont acheté récemment un iPhone 17 standard ou même un appareil vendu comme prêt pour Apple Intelligence. On peut les comprendre, quand même.

Mais en face, pas mal de messages rappellent la même chose, ce qu’on vous disait plus haut. Pour l’instant, les exclus se résument surtout à une voix de Siri plus modulable et à une dictée plus propre. Le vrai risque n’est pas ce qu’Apple retire aujourd’hui. C’est ce qu’Apple pourra réserver demain.