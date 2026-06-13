Widow’s Bay aura une saison 2, juste avant son final sur Apple TV

Apple TV renouvelle Widow’s Bay avant même la fin de sa première saison. Un signal fort pour cette comédie horrifique portée par un bouche-à-oreille rare.

En bref Apple TV confirme une saison 2

Le final de saison 1 arrive le 17 juin

Katie Dippold signe aussi pour plusieurs années

Avant même son final, Widow’s Bay est déjà prolongée. Pour une série lancée assez discrètement sur Apple TV, le signal est clair, la plateforme pense tenir un vrai succès.

Un renouvellement qui tombe avant le verdict final

Il reste un seul épisode à la première saison, et pourtant Apple TV a déjà validé la saison 2. Ce genre de timing compte. Il dit qu’on n’attend plus les chiffres de fin de course pour décider, on parie sur la dynamique en cours.

Dans le même mouvement, la plateforme a aussi signé un accord global pluriannuel avec Katie Dippold, créatrice, showrunneuse et productrice exécutive de la série. Et elle s’est amusée du programme à venir avec une phrase très suspecte, forcément, pour une comédie horrifique : « La saison 2 raconte comment tout va très bien sur l’île et qu’il n’y a absolument rien à craindre. »

Pourquoi la série a percé malgré un lancement discret

On pouvait penser que Widow’s Bay passerait sous le radar. Son arrivée a été plutôt douce, en concurrence avec d’autres hits de Apple TV. Mais le bouche-à-oreille a fait le travail.

Aujourd’hui, la série affiche 97% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes. Ce n’est pas juste une belle note. C’est le signe qu’elle a trouvé un équilibre pas si simple entre le rire et le malaise, capable de faire basculer une scène de la vanne au frisson en quelques secondes.

Elle joue aussi avec les codes du genre. Fantôme d’hôtel hanté, épisode façon slasher, faux pas attendus des récits d’horreur, tout est pris à revers. Et ça marche, parce que la série ne se contente pas de faire des clins d’œil, elle construit un ton à part.

Une île maudite, un casting solide, une vraie signature derrière la caméra

Au centre, il y a Matthew Rhys, en maire Tom Loftis, qui tente de rendre son île au large du Massachusetts vivable pour ses habitants et attirante pour les visiteurs. Problème, l’endroit traîne une histoire maudite, avec des disparitions inexpliquées et des apparitions fantomatiques. Pas idéal pour le tourisme, même si c’est excellent pour une série.

L’univers ne manque pas d’idées. On y croise des sorcières marines, et même un épisode en flashback d’époque. Autour de Rhys, le casting aligne aussi Stephen Root, Kate O’Flynn, Kevin Carroll, Dale Dickey et Kingston Rumi Southwick.

Derrière la caméra, même solidité. Hiro Murai, lauréat d’un Emmy, réalise cinq épisodes sur dix. Ti West, Sam Donovan et Andrew DeYoung complètent l’équipe, chacun avec un bagage très identifié entre horreur et comédie. Résultat, une vraie cohérence visuelle, ce qui n’est pas si courant.

Ce que ce succès change pour Apple TV à court terme

Matt Cherniss, patron de la programmation d’Apple TV, explique que le public a accroché aux mystères, aux secrets maudits et à l’humour imprévisible de la série, au point d’en faire un programme dont beaucoup parlent. Bref, Apple a trouvé une fiction qui existe au-delà de son application, et c’est souvent là que tout commence.

Le final de la saison 1 arrive mercredi 17 juin sur Apple TV. Et la suite est déjà lancée. Dans le streaming actuel, où l’on renouvelle parfois trop tard, c’est presque la meilleure preuve que Widow’s Bay a dépassé le simple bon buzz.