Les Simpson au cinéma, il faudra attendre le D23 2026 pour avoir des nouvelles

La suite du film des Simpson avance enfin, mais les vraies annonces n’arriveront qu’à partir de D23 2026. Un délai frustrant, pas anodin.

En bref Des annonces sont promises à D23 2026

La sortie reste fixée à septembre 2027

Le projet cache encore son histoire

Le plus parlant, pour l’instant, c’est le calendrier. Matt Selman a confirmé pendant le San Diego Comic-Con 2026 que The Simpsons Movie 2 donnera de ses nouvelles plus tard cette année à D23, puis à nouveau lors du San Diego Comic-Con 2027. Autrement dit, le film existe bien, mais sa communication en est encore au stade des promesses plutôt qu’à celui des révélations.

Un film confirmé, mais toujours dans le brouillard

On sait donc qu’une suite du premier film est en chantier, plus de vingt ans après la sortie du long-métrage original. Et c’est à peu près tout.

L’histoire reste secrète, l’équipe de production n’a pas été détaillée, et le projet n’a encore livré presque aucun matériau promotionnel. Le retour des comédiens de doublage paraît logique, mais il n’a pas été présenté en détail. Résultat, chaque petite info prend un poids énorme, simplement parce qu’il n’y a presque rien autour.

D23 puis Comic-Con, deux rendez-vous qui ne jouent pas le même rôle

Du côté de D23, prévu du 14 au 16 août 2026, The Simpsons Movie 2 fait déjà partie des grandes franchises annoncées avec une expérience pour les fans. Ce que cela recouvre, en revanche, reste flou. Un visuel, une affiche teaser, une première image plus nette, ce serait déjà beaucoup.

Pour l’instant, le public n’a essentiellement vu que quelques plans de Homer. Pas de quoi dessiner le ton du film, encore moins son intrigue. Du coup, la moindre apparition d’un autre personnage ou un simple morceau d’univers pourrait suffire à relancer sérieusement l’attente.

La date de sortie dit aussi quelque chose du projet

Le film est aujourd’hui attendu en salles le 3 septembre 2027. Il devait d’abord sortir en juillet 2027, avant d’être repoussé.

Ce décalage n’a rien d’anecdotique. Il place le retour de Les Simpson au cinéma un peu plus de vingt ans après le premier film. Ce genre d’écart change la lecture du projet. On n’est plus dans une extension naturelle de la série, mais dans un événement pensé comme tel, avec toute la pression que ça implique.

Le vrai enjeu dépasse le simple retour au cinéma

Parce qu’en parallèle, Les Simpson continuent d’occuper l’écran partout. La série a été renouvelée par Fox au moins jusqu’à la saison 40, la saison 38 démarre le dimanche 27 septembre à 20 heures ET, et de nouveaux spéciaux arrivent aussi sur Disney+.

Mais c’est justement là que le film devient intéressant. Il sortira avant la saison 40, donc avant toute vraie fin télévisée. Et on peut se demander s’il servira, au moins pour une partie du public, de quasi-conclusion à la franchise. Pas une fin officielle, non. Mais peut-être un point de bascule. C’est souvent comme ça que les vieilles licences testent leur avenir.