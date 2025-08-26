KPop Demon Hunters dépasse les attentes au cinéma

Netflix réussit un exploit rare en propulsant un film d'animation déjà disponible en streaming au sommet du box-office.

Tl;dr Le film d’animation KPop Demon Hunters de Netflix a dominé le box-office américain avec près de 18 millions de dollars en seulement deux soirées.

Le succès s’explique par une diffusion limitée, un format événementiel et l’effet de rareté mobilisant les fans.

Cette performance montre que les productions streaming peuvent dépasser les plateformes et devenir de véritables phénomènes cinéphiles.

Netflix brise le plafond du box-office

Si certains pensaient que le bon vieux cinéma était condamné à l’ombre du streaming, Netflix vient de donner un surprenant démenti. Ce week-end, la plateforme de streaming a vu le film d’animation KPop Demon Hunters s’imposer au sommet du box-office américain. Avec près de 18 millions de dollars récoltés en seulement deux soirées sur 1700 écrans, ce succès dépasse des productions plus largement diffusées comme Weapons ou Freakier Friday. Rares sont les œuvres diffusées en streaming à réussir une telle incursion dans les salles, surtout plusieurs mois après leur sortie en ligne.

L’événement rare qui change tout

Pourquoi une telle affluence pour un film déjà disponible chez soi ? La réponse tient beaucoup à la stratégie adoptée par Netflix. La diffusion limitée — deux soirées seulement, dans un format karaoké propice à l’engagement collectif — a créé un sentiment d’urgence. Un effet de rareté que les spectateurs n’ont pas laissé passer. Ici, pas d’énorme campagne marketing : l’événement se suffisait presque à lui-même. Les cinémas, souvent en quête d’une programmation fédératrice durant les périodes creuses, ont naturellement accueilli ce rendez-vous avec enthousiasme.

Des salles désertes… jusqu’à l’arrivée de KPop Demon Hunters

Le calendrier jouait également en faveur du film d’animation. En août, rares sont les sorties majeures capables d’attirer le public. Les chiffres le confirment : alors que des films tels que Honey Don’t ou la version anglaise de Ne Zha 2 peinaient à décoller malgré une large distribution, KPop Demon Hunters de Sony Pictures Animation s’est imposé sans coup férir. Autrement dit, l’absence de concurrence sérieuse, combinée à l’énergie d’une base de fans mobilisée sur les réseaux et dans les salles, a fait mouche.

L’émergence d’une franchise et d’un nouveau modèle événementiel

Ce triomphe inattendu n’est pas qu’un simple coup d’éclat : il témoigne d’une évolution profonde des habitudes cinéphiles et du pouvoir des fandoms issus du streaming. Pour la première fois, une production originale sur Netflix parvient à transcender le cercle fermé des plateformes pour devenir un véritable phénomène populaire.

Difficile de savoir si cette formule sera répliquée par d’autres studios ou plateformes — ou même par Netflix lui-même lors des prochaines sorties. Une chose est certaine : avec KPop Demon Hunters, la plateforme de streaming vient peut-être de signer le début d’une nouvelle page dans l’histoire du cinéma moderne.