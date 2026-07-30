Jumanji: Open World mise sur le réel, et sur Dwayne Johnson

Le nouveau Jumanji inverse enfin sa formule et sortira fin 2026. Pour Sony, c’est aussi un test grandeur nature pour Dwayne Johnson.

En bref Jumanji: Open World sort le 25 décembre 2026

Le jeu déborde enfin dans le monde réel

Pour Dwayne Johnson, l’enjeu est aussi commercial

Le prochain Jumanji ne joue pas petit. Avec Jumanji: Open World, Sony essaie de faire deux choses à la fois, relancer une franchise qui dormait depuis près de sept ans et redonner un vrai souffle à Dwayne Johnson, qui en aurait bien besoin.

Le teasing de 2019 est enfin utilisé

Cette fois, la saga inverse sa logique. Là où les précédents films envoyaient des humains dans l’univers du jeu, la nouvelle bande-annonce montre que les animaux et les avatars de Jumanji débarquent dans notre réalité. C’était précisément la promesse laissée par la scène de mi-générique de Jumanji: The Next Level, sorti en 2019.

Ce changement n’a rien d’anecdotique. Il permet à la série de sortir d’une formule qui commençait à tourner en rond, tout en gardant ce qui a fait le succès du reboot lancé avec Jumanji: Welcome to the Jungle en 2017.

Une équipe qui bouge à peine

Côté casting, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart et Jack Black rempilent. On retrouve aussi les ados happés par le jeu dans les films précédents, avec Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain et Madison Iseman.

Même logique derrière la caméra. Jake Kasdan revient à la réalisation et à l’écriture, épaulé par Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Bref, Sony ne cherche pas la rupture. Le studio mise plutôt sur le même mélange d’action, d’humour large et d’émotion qui portait les deux volets précédents, surtout Welcome to the Jungle.

Et ce n’est pas absurde. Les deux films avaient trouvé un ton assez rare pour ce type de blockbuster, capable de passer d’un gag potache à une vraie note plus tendre sans trop casser la machine.

Pour Dwayne Johnson, l’enjeu dépasse Jumanji

Le point de tension est peut-être là. Dwayne Johnson sort d’une séquence compliquée. Sa tentative plus prestigieuse avec The Smashing Machine n’a pas débouché sur la reconnaissance espérée aux Oscars, et le remake live-action de Moana s’est planté au box-office ce mois-ci.

Avant ça, Black Adam puis Red One avaient déjà déçu. Pour une star qui paraissait presque intouchable juste avant la pandémie, le contraste est net. Open World ressemble donc aussi à un test de solidité pour son pouvoir d’attraction en salle.

Une sortie de Noël loin d’être tranquille

Jumanji: Open World arrivera au cinéma le 25 décembre 2026. Pas la fenêtre la plus calme, quand même, puisque le film devra partager l’attention avec Avengers: Doomsday et Dune: Part Three.

Mais l’historique joue pour lui. Les deux précédents Jumanji avaient très bien tenu pendant des fêtes de fin d’année déjà encombrées. Si le public accepte ce passage du jeu au monde réel, Sony tient peut-être plus qu’une simple suite. Une franchise qui prouve, encore une fois, qu’en blockbuster, la formule compte moins que la façon de la déplacer.